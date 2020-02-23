محمد رمضان يُثير أزمة تحت القبة

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن الدستور ينص على حرية الإبداع طالما إنها فى إطار كل الثوابت، مشددا على “أن الفن الهابط يطرده الفن الجيد”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديلات قانون مكافحة المخدرات، تعقيبًا على مداخلة النائبة منى منير التى تدعم الرقابة على الأعمال الفنية، قائلة: “محمد رمضان يقدم أفلام تعلم الأطفال البلطجة، والطلبة فى المدارس يدخنون السجائر فى الفصل بشكل علني وبأعدادًا كبيرة منهم”، فى المقابل له هناك نموذج جيد هو اللاعب محمد صلاح الذى شارك فى حملة مكافحة المخدرات.

وطالب عبد العال بحذف أسماء الشخصيات التى ذكرتها النائبة من مضبطة البرلمان، مستطردًا: بالنسبة للرقابة مش عايز أدخل في هذه السيناريوهات، ولكن الفن الهابط يطرده الجيد وكل ما يكون فى فن جيد ينزوي الهابط”.

وأشار عبد العال إلى أن فترة الخمسينات والستينات شهدت ظهور أفلام هابطة ومهرجانات، إلا أنه قابلها فن جيد وأفلام كانت عظيمة، وتابع “ده الدور اللى مفروض تقوم به الجهات المعنية، لكن أن أمنع هذا أو ذاك هذا الأمر لا نريد الإنزلاق إليه”.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عاطف ناصر إنه: بالنسبة لمحمد رمضان فالشعب هو الذى يحكم، إحنا مش هنقفل على حد وخلي كل واحد عنده حاجة يطلعها”. ليعقب مرة أخرى عبد العال بالمطالبة بحذف الإسم الذى ذكره النائب من المضبطة لعدم منحه شهرة.