مصادر سورية : تركيا تعتقل عشرات الإرهابيين العاملين تحت إمرتها لرفضهم القتال في “إدلب”

اعتقلت القوات التركية عشرات الإرهابيين الذين يعملون تحت إمرتها في منطقة “رأس العين ” بريف الحسكة الشمالي الغربي ، وذلك لمحاولتهم الفرار إلى الأراضي التركية خشية المشاركة في المعارك ، ومواجهة الجيش السوري في “إدلب”. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر قولها ، إن القوات التركية أغلقت الحدود أمام الإرهابيين الذين يعملون بإمرتها بريف الحسكة الشمالي بعد محاولتهم الفرار من مدينة “رأس العين ” إلى الأراضي التركية ، واعتقلت العشرات منهم ، بعد رفضهم الذهاب إلى القتال في “إدلب”. وفي سياق مواصلة الاعتداءات ضد المدنيين ، ذكرت المصادر أن مجموعة من العناصر الإرهابية اختطفت امرأتين من قرية “أم الكيف ” ناحية “تل تمر ” وقامت بسرقة مائة رأس من الأغنام ، مشيرة إلى أن الإرهابيين يواصلون سرقة ونهب ممتلكات المواطنين في القرى القريبة من خطوط التماس مع الجيش السوري والواقعة في محيط مدينة “رأس العين ” حيث عمدوا إلى هدم المنازل في قرية “أم عشبة”.