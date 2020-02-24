عبدالعال يسأل الحكومة بشأن الخطورة الإجرامية لمنع جرائم التجمهر من الإفراج الشرطي

تحفظ رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال على إضافة “التجمهر” ضمن الجرائم التى لن يسري عليها حق الإفراج الشرطي، وذلك لحدوث بعض التجمعات العفوية فى القري بحكم العادات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، خلال مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة ينص على “عدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب بعض الجرائم في شأن المخدرات وغسل الأموال والإرهاب”؛ والذي تم لاحقًا الموافقة عليه كما هو بما يتضمن التجمهر وأحيل لمجلس الدولة للمراجعة. وقال عبد العال: التجمهر أو التجمع العفوى بمعنى أدق هو موجود كثير جدا فى القرى؛ بالذات عندما يحدث حادث معين يتجمعوا عفويًا، وهذا ما يخيفني واختلال المعايير الدستورية الحاكمة. ووجه عبد العال سؤالا للحكومة: “ما هى الخطورة الإجرامية التى حدثت لإخراج هذا التشريع؟ نعم غسيل الأموال والإتجار فى المخدرات فيها خطورة إجرامية، لكن التجمهر؟”. عقب وزير شئون مجلس النواب المستشار علاء الدين فؤاد قائلًا: إن التجمهر اللذى قد يؤدى القتل وإغلاق الطرق يختلف عن حق التظاهر، مضيفا “التجمهر فى هذه التعديلات لابد أن يكون مخل بالأمن، والسلم العام، ويكون يترتب عليه ارتكاب جريمة، أما التجمع السلمى يضمنه وينص عليه الدستور..”. وتدخل عبد العال مرة أخرى قائلا: لو أدخلنا التجمهر سننزلق للتجمع العفوى فطبيعة العادات فى القري مثلا لو وقع حادث سيارة يتجمعوا، وفى هذه اللحظات الإنفعالية يصاحبها العنف والقتل غير المقصود”. من جانبه، قال ممثل الحكومة إن تكييف الشكل القانونى للواقعة – التى تكون من قبل النيابة العامة أو القضاء وليس سلطات الضبط – هو الذى يحدد ما إذا كانت الواقعة تجمع عفوى أو تجمهر ترتب عليه أعمال عنف. وأضاف “التجمهر غالبا ما يصاحبه عنف وتخريب لعلنا نتذكر ما شهدته منشآت حكومية محطية بالقاعة (البرلمان) من حريق وهدم تسبب فى خسائر للدولة لا يمكن تداركها كانت جرائم تجمهر وليست إرهاب ولم تكن قد حدثت وقت الثورة..”، موضحا أن فلسفة التعديلات جاءت فى خروج بعض العناصر الخطرة بإفراج شرطى بناءا على أحكام قضائية واجبة النفاذ مما يهدد الأمن العام ويعطل العمل بالمادة 59 من الدستور التى تنص على الحياة الآمنة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر. وتدخل عبد العال مرة أخرى موضحا أنه يخشي أن يثير إدخال حالة التجمهر الكثير من اللغط والقراءة الخاطئة، خاصة فيما يتعلق بتقييد الحقوق والحريات.