محافظة القاهرة تبدأ فى إزالة منطقة حكر السكاكينى بحى الشرابية

بدأت محافظة القاهرة أعمال إزالة المرحلة الثانية لمنطقة حكر السكاكينى بحى الشرابية فى إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات حيث سيتم نقل قاطنيها تباعاً إالى مساكن المحروسة (1) و (2) .

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر حيث ان المساكن الجديدة التى تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطنى المناطق العشوائية .

وبدأت صباح اليوم أعمال الازالة لعدد 5 منازل يقطنها 30 أسرة تحت اشراف د.حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء ايهاب عرفه مدير مرافق القاهرة وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد واللواء مصطفى عبية رئيس حى الشرابية ومسئولى الحى.