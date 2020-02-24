أشرف بيدس يكتب عن توفيق الدقن :طاقة تمثيلية ظلمتها النمطية

*بقلم أشرف بيدس :

كان شريكا متضامنا فى كل عصابات السينما، ومسئولا عن كل الجرائم التى ارتكبت على الشاشة البيضاء، حرض على النصب والقتل والسرقة وسفك الدماء وازعاج الامنين، ملك كاريزما وحضورا مكناه من الانقضاض على أدواره كافة وبلغ ذروة الابداع فى تجسيدها، ابتلع كل من وقف أمامه مهما علا شأنه ونجمه وكأنه سمكة قرش كبيرة، لم يحل بينه وبين الابداع شيء، كان يملك مفاتيح التميز، صال وجال وفرض شخصيته الاسرة دون منازع، وتصدى للعديد من الادوار المتميزة، حاولت السينما الاستهلاكية انقياده لكنه برع فى فى ترك بصمته، لم ينس فى غمرة تفانيه أن يترك لنا ما يسر به صدورنا انه اظرف من قدم الشر فى السينما المصرية توفيق الدقن.

استطاع توفيق الدقن ان يفرض موهبته وشخصيته على الأدوار التى تصدى لها، سواء كانت تحتل حيزا كبيرا من الاحداث أو عابرة، فقدرته التمثيلية كانت مثار الاعجاب بشكل دائم، ومن خلال جمل بسيطة وعبارات قليلة، اضاف لشخوصه ثقلا وقيمة ما كانت لها أن تحصدها لولا وقوفه خلفها ودفعها من ظلاميتها وهامشيتها إلى بقع ارحب من النور والاضواء، مستعينا بثقافة حياتية وفهم جيد لتلك الانماط البشرية التى تناولها ودون أن تفقد مزاياها الاصيلة، بل كان يحرص على اضافة ما يتلاءم معها من تفاصيل صغيرة تعبر بها إلى بر الأمان، فى فيلم «القاهرة 30» 1966 للمخرج صلاح ابو سيف نجد المعلم “شحاتة الترك” الذى يدفع ابنته دفعا للرذيلة وكأنه يفعل شيئا مشروعا، وبأريحية يغلب عليها الثقة والشعور بالرضا مستخدما تعبيرات واشارات تجعل المتلقى يتغافل ولولا قليلا عن قبح المسعى مستسلما لعبقرية الأداء، وفى «ليل وقضبان» 1973 للمخرج أشرف فهمى تبدو القسوة والشدة ملامح كاشفة لشخصية تعشق الايذاء من خلال الصول “الشرنوبى” الذى ينجح فى فرض سطوته على المساجين، حتى تمتد لمأمور السجن الذى ينجح فى تكبيله وتقييده ليصبح الآمر الناهى على الجميع، أما فى «يوميات نائب فى الارياف» 1969 رجل السلطة الذي يرسخ للفساد والمحسوبية، ويحرك الاحداث وفق ارادته ضاربا بالقانون واللوائح عرض الحائط، ويبدو الأمر متكرر فى «نداء العشاق» 1960عندما يجسد دور “رجب” ملاحظ البنات والذى يستغل حاجتهن للعمل ويدير الامور وفق مصالحه، اما دور “الدباغ” ضابط القلم السياسى فى فيلم «فى بيتنا رجل» 1961 لكمال الشيخ كان علامة بارزة فى تاريخه الفنى ،ويعتبر “الدقن” اكثر من اجاد تقديم هذه النوعية من الادوار، انها صور عديدة للشر، جاء تناولها متماشيا ومواكبا للظروف الاجتماعية والثقافية لكل شخصية على حده، والملفت للامر انها جميعا صارت فى اتجاهات مختلفة لتصل إلى منطقة الاجادة والتميز.

عندما نبحر فى شخوص “الدقن” نجده نجح فى ترويج العديد من الادوار الهامشية والتى كانت تحتاج لممثل محترف قادر على تقديمها بشكل يثير الدهشة والتوهج، وربما هذا ما كان يدفع كبار المخرجين للجوء إليه ليفك لهم طلاسم شخصيات بدت على الورق باهتة، مثل شخصية “عبد الشكور” فى الفتوة، و”شيكو” فى «بورسعيد»، و”حاكم عكا” فى «الناصر صلاح الدين»1963، و”بدران” فى «ادهم الشرقاوى» 1964، و”الباز افندى” فى «ابن حميدو» 1957، و”عبده” في (درب المهابيل 1955، الارض 1970، خرج ولم يعد 1984، المذنبون 1976، مولد يا دنيا 1976، الشيطان يعظ 1981، سعد اليتيم 1988)، وكلها أعمال متميزة لم تقاس فيها ادواره بمساحة الدور أو حجمه، فلم يكن يشغل باله هذه الأمور، لانه يصنع منها ومضات تزين تاريخه السينمائى، وحتى ندلل على هذا يكفى أن نورد إنه عندما تصدى لمشهدين فقط فى فيلم «ضربة شمس» 1980 للمخرج محمد خان اثبت أن الكبار يصنعون الادوار ويحلقون بها ويعطون الدرس بأن القيمة تأتى دائما بتراكم السنين وتلال الخبرات المتعاقبة التى اكتسبها عبر رحلة طويلة من الابداع, لم يتجاوز ظهوره دقيقتين علي أكثر تقدير, ورغم ذلك كان الاداء بارعا ومن أسهل طريق للتشخيص وصولا للذوبان في مشهد عابر يسجل في تاريخ الاداءات الرفيعة.

ان اعمال توفيق الدقن السينمائية تحتاج لعدة مشاهدات وكثير من المراقبة والتدقيق حتى نكتشف الجوانب المضيئة والتى تم اغفالها عن غير عمد، أن عبقريته “الدقن” لا يمكن أن نوجزها فى تلك اللزمات والايفيهات التى تلقى رواجا كبيرا بين جموع الجماهير والمنتشرة بكثافة على مواقع اليوتيوب وتزاحم عمالقة الكوميديا، فالأمر لم يكن يتطلب خفة ظل فقط، بل قدرة على التواصل مع الجماهير وفهم جيد لرغباتهم ومدى استيعابهم لما سيلقى عليهم دون ان يخطئ الهدف وتصبح “اللزمة” مدعاة للملل والضجر مع كثرة المشاهدة، فى فيلم «بحبك يا حسن» 1958 يجلس “عبده الدنس” على قارعة الطريق يشاكس ويعاكس ابناء حارته ويرمى عليهم ما يخطر على باله من الفاظ وتهكمات تثير الاعصاب، فهو “الديدابان” الذى يفتح ويقفل الطريق باشارة من اصبعه، وعندما يعاد الفيلم مرة واخرى، ننتظر بلا وعى أو بوعى وشغف لتلك المشاهد التى يظهر بها هذا العملاق الكبير، والتى لم يبق من العمل سواها، فهو لم يسلك الطرق التقليدية فى تجسيد الشر، كان له اسلوبه الخاص لذلك وجد مكانا مرموقا وسط عمالقة برعوا فى هذا الفن، ووجد اذان صاغية وعيونا مشدوهة لكل ما يقدمه.

ولد توفيق أمين محمد احمد الشيخ الدقن (5 مارس 1924 – 26 نوفمبر 1988) فى قرية هورين مركز السنطة بركة السبع، بمحافظة المنوفية، ونشأ فى أسرة متدينة، لديه من الاشقاء خمس بنات وأربعة أولاد، عندما توفى شقيقه الأكبر لم يستخرج له والده شهادة ميلاد، بل عاش بشهادة ميلاد شقيقه والتحق بكتاب القرية لحفظ القرآن، وحصل على الابتدائية من مدرسة “المساعى المشكورة” بالمنوفية، وعندما انتقل والده إلى المنيا التحق بالمدراس هناك وحصل على الإعدادية، وبعد حصوله على التوجيهية التحق بوظيفة فى ورش السكك الحديد ليساعد والده على تحمل اعباء الحياة، وظل يمارس هوايته فى لعب كرة القدم.

ساقته المصادفة إلى الفن وكان ذلك فى عام 1946، عندما كانت تعرض روحية خالد مسرحية «حب الابرياء» فى المنيا وقبل بدء العرض اكتشفت عدم حضور عبد العزيز خليل الذى كان يقدم أحد ادوار المسرحية وبعد مداولات كثيرة للخروج من المأزق اقترح عليها بعض افراد الفرقة الاستعانة بتوفيق الدقن للخروج من الورطة، الذى رفض بشدة فى البداية، لكنهم نجحوا فى اقناعه انقاذا للموقف، وقبل على مضض، وتأتى المفاجأة باستقبال الجماهير له والاحتفاء به، مما دفع فتوح نشاطى أحد اعضاء الفرقة باقناعه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، لم يأخذ “توفيق” وقتا كبيرا فى التفكير بعدما سمع تصفيق الجمهور له، وبقيت مفاتحة والده هى العقبة الوحيدة التى حاول تذليلها، وينجح فى افهامه بأنه تم نقله للقاهرة، وعندما يصل للقاهرة 1947 يقدم اوراقه للمعهد ويلتحق فى الوقت ذاته بالسكة الحديد ليعيل نفسه، والغريب انه ينجح فى الجمع بين الدراسة والعمل، والأغرب ان يكون اول دفعته (الدفعة الثانية) عام 1950، يتم تعيينه بالمسرح القومى ويصبح عضوا به، ليبدأ مشوار الاحتراف، ويقف فى العام ذاته على خشبة المسرح ليجسد أول أدواره من خلال مسرحية «الناس اللى تحت» إخراج كمال ياسين، وتتخاطفه السينما فى العديد من الادوار الصغيرة التى صنعت تاريخه، وكان يردد دائما: “ليس هناك دور كبير ودور صغير، بل هناك فنان كبير وفنان صغير”.

فى المسرح اختلفت نوعية الأدوار التى كان يجسدها بالسينما واشتهر من خلالها ، حيث انضم لفرقة المسرح الحر فى عام‏1952‏ ثم التحق بالمسرح القومى فى عام ‏1958‏ ليقدم فيه أروع أعماله المسرحية: (المحروسة، وكفر البطيخ، والسبنسة، وعائلة الدوغرى، وكوبرى الناموس، و”الريجسير الفهلوى” فى سكة السلامة،‏ و”حداية الأعرج” فى سليمان الحلبى) وغيرها من أدوار ستظل خالدة شاهدة على حجم موهبته وقدرته على التجدد والابهار‏، وللاسف كثير من هذه الاعمال لم يتم تصويرها والقليل منها يتم عرضه على فترات متباعدة وفى برامج متخصصة، بلغت أعماله السينمائية أكثر من 500 فيلم ما بين الدراما والكوميديا وغيرها، أما المسرحيات فبلغت 200 مسرحية، فى حين أنه قدم للتليفزيون ما يزيد على 150 عملاً ما بين السهرات التلفزيونية والأفلام والمسلسلات وأشهرها (أحلام الفتى الطائر، وبنت الحتة، وألف ليلة وليلة) و غيرها و كانت آخر أعماله بالتليفزيون مسلسل «حلم الليل والنهار»، بالإضافة إلى الأعمال التى قدمها للإذاعة المصرية التى تجاوز عدد أعماله بها أكثر من 200 عمل إذاعى أولها وأشهرها هو مسلسل «سماره». نال العديد من الاوسمة : وسام العلوم والفنون للطبقة الأولى سنة 1956 من الرئيس جمال عبد الناصر، ووسام الاستحقاق، وشهادة الجدارة فى عيد الفن سنة 1978 من الرئيس محمد أنور السادات، ودرع المسرح القومى، وجائزة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وجائزة كتاب ونقاد السينما وجمعية الفيل، تزوج من السيدة نوال الرخاوى ورزق بثلاثة أبناء هم ماضى وهالة وفخر الدين.

ونحن نقترب من النهاية تزاحم الاسئلة بعضها لتنطلق بعدما فرغنا من الكتابة, ونضطر مجبرين لطرح أكثر الاسئلة حيرة وارباكا، هل نال توفيق الدقن ما يستحقه من شهرة ونجومية وتحليق؟ إذا كانت الاجابة تشترط لهذه النجومية الأموال والبطولات، فواقع الامر انه لم ينل حقوقه كاملة، وتعرض لظلم مارسته عليه السينما الكسول والنمطية، أما لو كنا نرصد ما حققه من حب وتقدير واحترام وخلود لدى جماهيره، فالحق يقال ان اسمه ناصع البياض عالى الشأن يرتقى لأرفع مراتب النجوم ويحتل الصفوف الأولى باقتدار لا يقبل الشك أو التأويل، فرصيده داخل قلوب الجماهير لن يفنى وفى حالة ازدياد بشكل دائم.. رحم الله توفيق الدقن الذى زهد النجومية فكتبت اعماله تاريخا لن يمحى ابدا.