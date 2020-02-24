غدا.. “العمل الدولية” تنظم احتفالية “وظائف لائقة لشباب مصر”

يعقد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، غدا الثلاثاء، الاحتفالية الختامية لمشروع “وظائف لائقة لشباب مصر”.يفتتح فعاليات الاحتفالية الدكتورة، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة، إيناس محمد علي رئيسة جهاز شئون البيئة بالإنابة عن وزيرة البيئة، والسفير جيس داتون سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.وخلال الفعالية، من المقرر أن يلقي، وزير القوى العاملة محمد سعفان، الكلمة الرئيسية للاحتفالية.وستتضمن الاحتفالية جلسة حول المعالم الرئيسية لمشروع منظمة العمل الدولية “وظائف لائقة لشباب مصر”، وحلقات نقاشية حول ” الشراكات الناجحة للمشروع مع القطاع الخاص”، و”مشاركة الحكومة ومساهمة المشروع في وضع السياسات”، علاوة على “أدوات منظمة العمل الدولية المُقدمةإلى مصر من خلال المشروع ومأسستها داخل الجهات المعنية”، و “دعم ريادة الأعمال.