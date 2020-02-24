القوي العاملة: 500 فرصة عمل لشباب الخريجين بالإسماعلية

نظمت مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، ملتقي التشغيل الثاني، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان، ويوفر 500 فرصه عمل لشباب الخريجين من الجنسين على مهن مراقب جوده , ومهندس وعمال إنتاج وخدمات ، ومحاسبين، ومهندسين ، ومسئولين وعمال مخازن . وقال ياسر سعيد مدير المديرية أن المهن المطلوبة يشترط فيها أداء الخدمة العسكرية، وهناك مهن تتطلب وجود خبرة مسبقة، والمرتبات مجزية، فضلا عن حوافز إنتاج، وثيقه تأمين على الحياة مجانا، وتأمين اجتماعي ، وصحى، وسكن إداري للمغتربين بالإضافة إلي تدريب على المهن المطلوبة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة فى مجال صناعه الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتدريب الطلبة والخريجين . وقد تقدم في اليوم الأول للملتقي 146 شابا وفتاة ، ومن المقرر أن يتم أوائل الأسبوع المقبل عمل المقابلات الشخصية لباقي المتقدمين بمقر نادي المعلمين بمدينة فايد.