عبد الله رشدي: لم أتطرق لشخص مجدي يعقوب وما نسب لي زورا

اكد عبد الله رشدي إمام وخطيب السيدة نفسية، أن ما نشرته أحدى الصحف هو عمل مشين يفتقر لأدنى آداب المهنة ومعايير الدقة، قائلا: إنني لم أتطرق في منشوراتي لشخص الدكتور مجدي يعقوب لا من قريب ولا من بعيد.وأوضح أنني تحدثت في ضوابط قبول العمل عند الله يوم القيامة من منظور إسلامي كما ورد في القرآن، وكما هو اعتقاد المسلمين قاطبةً، وأن العمل مع تكذيب الله ورسوله لا قيمة له يوم القيامة في ديننا نحن المسلمين، وهذا الكلام قلته مراراً وتكراراً وسأظل أقوله لأنه ديني ودين كلِّ مسلم، ولا مجال للعبث في هذه الحقائق الدينية الراسخة.وأشار إلى أن الصحفية قامت باجتزاء كلامي من سياقه الذي يدور في نقاش مع فكر الإلحاد، ثمَّ حمَّلَتْه تلك الشخصنة لتجذب لها قُرَّاءً من خلال الافتراء الواضح، ونسجت قصة خيالية عن تغريداتي ثم سخرت في إحدى البرامج لتعرض السيناريو المُتَخَيَّلَ على الجمهور، واستغلوا بذلك منبراً من منابر الإعلام المصري للسوء والسباب وتهييج الرأي العام ليحظى بمشاهداتٍ وليضع البرنامج في “الترند”وتابع أنه لم يتواصل معي أي صحفي منهم بخصوص هذا الأمر، فكيف يسوغ أن ينقلوا عني تصريحاً لم أكتبه ولم أقله؟.وأعلن رشدي، أنه سيتقدم بشكوى رسمية ضدهم على هذا الفعل المشين.الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قد احيلت صباح اليوم عبد الله رشدي إلى التحقيق، ومنعه من صعود المنبر وإلقاء الخطب والدروس لحين الانتهاء من التحقيق.