هاتف HONOR 9X PRO ينطلق من برشلونة ويصل السوق المصرى 19 مارس

انطلق مساء أمس الهاتف المنتظر لشركة هونر العالمية، وهو هاتف: HONOR 9X PRO الذى سيحدث طفرة فى سوق الهواتف المحمولة لما يحملة من مزايا مختلفة مقابل سعر تنافسى، وذلك بالإضافة إلى العروض المميزة المصاحبة له حيث سيكون هناك فرصة كبيرة للعملاء للحصول على مجموعة من الهدايا الكبيرة عند شراء الهاتف.

“هونر” تطلق السيناريو الكامل الذكى، ساعة هونر الذكية HONOR Magic Watch 2 سماعة HONOR Magic Earbuds ولاب توب 14&15 Magic Book بالإضافة إلى هاتفها الجديد.. هدايا لأول 400 حجز.

ويقوم العملاء الراغبين بشراء الهاتف بتسجيل رغباتهم فى الشراء بداية من اليوم وحتى يوم 6 مارس القادم. كما سيتم عمل ورش عمل للتحدث عن مزايا الهاتف خلال يوم 14 مارس و 15 مارس القادم داخل مصر.

وتقدم هونر لأول 400 شخصا قاموا بالتسجيل مجموعة من الهدايا القيمة ومنها سماعة هونر الرياضية البرو. كما تقدم لهم ضمانا على الهاتف لمدة 24 شهرا، بالإضافة إلى 6 شهور 50 جيجا بايت من مساحة التخزين على السحابة الحوسبية. كما تقدم هدية خاصة لعشاق الموسيقى وهى عضوية موسيقى هواوى والتى تصل إلى 6 أشهر.

وأكدت شركة هونر أن الهاتف المرتقب هونر HONOR 9X PRO سيكون متاحا للحجز المسبق فى السوق المصرى يوم 8 مارس، ويكون متاحا فى الأسواق يوم 19 مارس حيث تحدد سعر الهاتف 4499 جنيها مصريا.

ويعد هذا الهاتف الذكى الجديد أول هاتف من HONOR يعمل بمعالج Kirin 810 ثمانى النواة الذى صمم على شريحة مقاس 7 نانومتر ليوفر الأداء القوى والقدرات الفائقة وليخفض استهلاك الطاقة بدعم الذكاء الاصطناعى.

ويمتاز الهاتف أيضا بتصميم خلفى ثلاثى الأبعاد مصنوع من الزجاج المتدرج على شكل الحرف X بالإضافة إلى شاشة العرض الكاملة التى تضم بداخلها كاميرا أمامية تخرج للأعلى عند تشغيلها، وكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بخاصية التصوير التصوير الليلى الفائقة.

ويتضمن الهاتف الجديد التحديثات المهمة من إصدار HONOR 9X الذى أطلق مسبقاً ضمن نفس السلسلة. وسيجد العملاء فى الهاتف قدرات المعالجة الفائقة المدعمة بالذكاء الاصطناعى وإمكانيات اللعب المطورة والشاشة الأكبر والقوة الإضافية فى البطارية.

ويتمتع العملاء بتجربة مشاهدة رائعة بفضل شاشة العرض الكاملة التى تشكل 92 % مقارنة بالحجم الكلى لهيكل الهاتف، وكاميرا أمامية تخرج للأعلى بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر البصمة الجانبى.

ولتقدم “هونر” تجربة مميزة لمستهلكيها ميزت الهاتف بنظام سائل للتبريد لتستطيع الحصول على تجربة ألعاب إستثنائية، و لعشاق الذاكرة الكبير يأتى الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا رام ومساحة تخزين 256 جيجا بايت.

ومن خلال معرض تطبيقات هواوى، يوفر هاتف HONOR 9X PRO العديد من التطبيقات من الصحة إلى تطبيقات الألعاب والتواصل الإجتماعى بالإضافة إلى تطبيقات التصوير، من خلال الولوج السهل والآمن للمستخدمين يمكنك إستخدام جميع تطبيقات الحياة اليومية، وحتى الآن العديد من التطبيقات تعمل بشكل سليم من ضمنها Facebook و WhatsApp و Instagram وغيرها من العديد من التطبيقات الأخرى. وبالحديث عن التطبيقات التى لا يدعمها متجر هواوى فيمكنك إستخدام التطبيقات من خلال نسخة الموقع الإلكترونى مثل: YouTube و Uberو Careem.

وأطلقت هونر منتجات أخرى مثل HONOR Magic Book 14&15 الذى يتميز بشاشة عرض كاملة بدون حواف، ولشحن السريع الذى يدعم 65W وكاميرا منبثقة من لوحة المفاتيح. وكالعادة اهتمت هونر بالتصميم حيث يأتى اللاب توب بتصميم خفيف جدا من المعدن الأنيق بلونين الرصاصى و الفضي، وسماعة HONOR Magic Buds والتى تعد إختيارك الأفضل، حيث تأتى بعازل الضوضاء، وتصميم ثابت فى أذنك أثناء الرياضة والحركة. وتأتى السماعة بميكروفون ثلاثى عازل للضوضاء ليوفر لك تجربة مكالمات نقية وسيكون كلا المنتجين متوفرين بداية من شهر أبريل القادم.