عودة حركة القطارات بالخط الأول إلى طبيعته بالاتجاهين حلوان – المرج الجديدة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين حلوان – المرج الجديدة وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتى غمرة و الشهداء نتيجة لسقوط أمطار غزيرة أمس وتقلب الأحوال الجوية .

وأشار البيان أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثةفي حالة استعداد تام للعمل على إزالة اى اعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتنا و أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بأنتظام فى الاتجاهين .