بالصور..” الأهالي” فى مقبرة ” مبارك” ذات الـ1000 متر:تجهيزات للدفن ومجاديل وعمال من هيئة النظافة والتجميل..والأمن يرفض الادلاء بأي معلومات..وبوابة المدفن  ” بدون اسم”

كتبت: نسمة تليمة

مجموعة من الحراس يتجمعون أمام المدفن المطل على شارع النصر بمدينة نصر، بجوار كلية البنات، يتواجد مدفن عائلة مبارك على مساحة 1000 متر ، حيث يحتوى على ثلاث مداخل بأبواب ، خلف هذه الأبواب تستقر حوائط فاصلة ، أحدهما كتب عليه عائلة ” ثابت” نسبة الى سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل ، وهو المدفن الذى شهد دفن حفيد مبارك نجل ولده علاء.

داخل سور طويل عنوانه شارع المرحوم د.عبدالعظيم وزير ،تقع البوابة الخاصة بمدفن الرئيس السابق لا تحمل أى أسم، فقط باب حديدي معشق بالزجاج يقف أمامه اثنان من الأمن بالزي المدني، وحول المكان تواجد كبير لعمال النظافة لكنس المكان وتنظيفه، وتجهيز الشارع للجنازة، وهو التواجد الذى قال عنه أحد العاملين أنه بتعليمات من رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة اللواء عادل أبو الحديد بعد الاعلان رسميا عن وفاة الرئيس السابق صباح اليوم الثلاثاء.

أحد ” الترابية” يدخل من البوابة وهو يحمل المجاديل الخاصة بالدفن والتي توضع من أجل اغلاق التربة بعد انزال الجثمان.

تواجد أمام المدفن عددا من الصحفيين في محاولة للحديث مع المسؤل عن المدفن ولكن الأمن رفض بناءا على تعليمات تلقاها بالتليفون بمنع الصحفيين من الحديث مع حارس المدفن او التصريح بأي معلومة ، فيما تواجد عدد من المواطنين المارين بالمدفن للسؤال عن موعد الجنازة.