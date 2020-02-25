طلب برلماني: إهدار 60 مليون جنيه فى محطة الخيول بالزراعة

تقدم النائب رائف تمراز بطلب إحاطة الى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة بشأن اهدار المال العام وتسريب الخيول بالمحايلة علي القانون في محطة الزهراء للخيول التابعة لوزارة الزراعة. وقال الطلب إن محطة الزهراء للخيول التابعة لوزارة الزراعة تتعرض لأكبر عملية إهدار مال عام بتسريب الخيول العربية الأصيلة بالمحايلة علي القانون وإن المحطة خلال هذا العام فقط باعت خيول بـ8 مليون و600 ألف جنيه، وقامت المحطة بإنفاق مبلغ 26 مليون جنية فى نفس العام أجور للعاملين وأعلاف للخيول وأدوية، في حين لأن المفترض ألا يقل العائد منها خلال هذا العام عن 60 مليون جنيه بالمستندات المتداولة وهو ما يعد أكبر عملية إهدار للمال العام، وتسريب للخيول بالمحايلة علي القانون. وتساءل طلب الإحاطة هل يعقل أن محطة الزهراء للخيول التابعة لوزارة الزراعة تهدر هذه الأموال دون تدخل عاجل من وزيرالزراعة للوقوف علي خليفة إهدارالمال العام بهذا الشكل؟ وطالب تمراز بسرعة تشكيل لجنة من المتخصصين ومجلس النواب لمتابعة الأمر علي أرض الواقع والتعرف علي الحقيقة والاستناد لكافة تقارير الأجهزة الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات وسجلات العهدة وإدارة التغذية بالمحطة والموجودة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة للحيوان ومراجعة كافة المزادات بالإدارة المركزية لتربية الخيول خلال عام 2019 وحتي تاريخه وتقديم تقرير مفصل للبرلمان.