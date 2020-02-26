المالكي في مؤتمر صحفي في ختام جولته بجينف: البند السابع سيبقى بندا ثابتا على اجندة مجلس حقوق الانسان حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي.

اكد د. رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين اليوم في مؤتمر صحفي في الامم المتحدة، على اهمية مجلس حقوق الانسان ورسالته في حماية هذه الحقوق، والحفاظ عليها. واشار في احاطته للصحفيين الى لقاءاته التي عقدها على هامش المجلس في دورته الحالية بما فيها لقائه مع اكثر من 20 وزيرا، والمفوضة السامية التي شكرها على جهودها، وعلى ان البند السابع الخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، سيبقى ثابتا حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي.

ونوه وزير الخارجية الى ان لقاءاته قد تمحورت حول اهمية رفض ما يسمى بصفقة القرن، لانها تتجاوز وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير. كما تطرق في احاطته الى ضرورة العمل مع جميع الدول بما فيها دول الاتحاد الاوروبي الذين سيجتمعون في 23 اذار / مارس واهمية ان يكون هناك موقف موحد ضد الاجراءات والسياسات، غير القانونية واحادية الجانب بما فيها الاستيطان والاستعمار غير الشرعي والضم المحظور قانونا ودوليا.

وقد أجاب المالكي على عديد الاسئلة المطروحة من الصحفيين التي تركزت على العلاقة مع الامريكان، والهجوم على الاونروا، واشكال المتابعة والاليات للتعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات، والموقف من بناء المستوطنات في Е1، واثر ذلك على حل الدولتين، وغيرها من الاسئلة حول خطة ترامب نتينياهو وموقف الاتحاد الاوروبي.