بالتعاون مع السفارة اليابانية ووزارة التربية والتعليم التنوير للتنمية وحقوق الإنسان يبدأ مشروع “تطوير المدارس الحكومية”

بدأ مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان في إطار التعاون المشترك بين مركز التنوير والسفارة اليابانية ممثلة في السفير ماساكى نوكي، في أعمال تجديد وتطوير البنية التحتية لتحسين البيئة التعليمية داخل مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية بحي السيدة زينب.

ويأتي هذا التعاون بناءاً على المبادرة التى أطلقها مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان للمساهمه في “تطوير المدارس الحكومية” والعمل مع شركائه فى وزارة التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالسيدة زينب.

وصرحت فردوس أحمد رئيسة مجلس أمناء مركز التنوير أن المركز عقب انتهائة من أعمال تطوير المدرسة سوف ينفذ مع بداية العام الدراسي الجديد برنامج تدريبى للمدرسين والطلاب لرفع كفاءتهم وتوعية الطلاب وتدريبهم على بعض مهارات العمل البيئي والمشاركة في تحسين المدرسة والحفاظ علي أعمال التطوير التي تمت داخل المدرسة وتحسين سلوك الطلبة مع بعضهم وتوثيق العلاقات التنظيمية والعملية بين المجتمع المدرسي والمحلي واستثارة الاهتمام بقضايا البيئة من قبل الطلاب والمعلمين والمجتمع المحيط بالمدرسة.