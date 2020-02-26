مشاكل المنظومة الطبية بالحلم المصرى على الشرق الاوسط ..غدا

يستضيف برنامج الحلم المصري العاشرة مساء غدا الخميس في اذاعة الشرق الاوسط دكتور رشاد برسوم الحائز على جائزة النيل في العلوم والتكنولوجيا أعلى وسام علمي مصري والحائز أيضا على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية ورئيس قسم الباطنة والكلى السابق بالقصر العيني يتحدث عن رحلته مع الطب والعلم خلال نصف قرن وعن مشاكل المنظومة الصحية المصرية وحلولها وعن القيم الأخلاقية النبيلة التي تعلمها من عظماء الطب المصري

“برسوم” يتناول أيضا الخدمة الطبية في القطاع الخاص وأهمية وجود قائمة أسعار إلزامية تراقبها الدولة لعدم المغالاة فيها ومن خلال الحوار ينتقد بعض الظواهر السلبية في المجال الطبي كما يطالب بتوفير حياة كريمة للأطباء وتطوير التعليم الطبي والاهتمام بالتدريب المستمر.البرنامج إعداد وتقديم احمد ابراهيم