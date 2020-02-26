الجمعة … المهندسون يختارون 7 من بين 31 مرشحا فى التجديد النصفى لنقابة البحيرة

يتوجه صباح الجمعة المقبل الاف المهندسين من أعضاء الجمعيه العمومية للنقابة بمحافظة البحيرة لأختيار ممثليهم فى النقابة الفرعية فى إطار التجديد النصفى لمجلس النقابة حيث يتنافس 31 مرشحا على 7مواقع

وتشهد الإنتخابات منافسات قوية بين المرشحين لكسب ثقة زملائهم خاصة مع تراجع نسب المشاركة خلال الانتخابات النقابية فى السنوات السابقة مما يجعل للكتل التصويتية ثقلا كبيرا

يتنافس علي مقعد شعبة عمارة كل من “أحمد إبراهيم الرفاعي ” وهو أحد الوجوه البارزة فى العمل العام و يخوض الإنتخابات للمرة الأولى ضد محمد أنور القزاز عضو المجلس الحالى “، ومقعد شعبة كهرباء كل من “أحمد زكي فايد، هشام أحمد أبوشقه، علي ممدوح بكر، إبراهيم صبحي غنيم”

كما يتنافس علي مقعد شعب الغزل والكيمياء والتعدين كل من أسامة سعد الديب، ريهام علي سليم، أحمد محمد البغدادي، هيام حسانين نعيم، محمد عبدالعظيم سالم

بينما يتنافس علي مقعدي شعبة مدني كل من ” الحاتم عمران الذى يعتبر من الوجوه النقابية البارزة وشغل موقع أمين عام النقابة فى الدورة السابقة وعضوا بالمجلس الحالى وينافسه كل من رمزي أحمد عطا، محارب مفرح محارب وأحمد حسن الفحار ومحمود عبدالله المهدي ومحمد فيصل سالم و أحمد عبدالعزيز رحيم وحسام حسن عيد و إبراهيم محمد حجازي و أحمد مصطفي عبداللا و عماد محمد عبدالله”.

وفى شعبة الميكانيكا يتنافس 9مرشحين لحصد مقعدين ومن أبرز المتنافسين كل من محمد فتحي شحاته و حسن سمير شرابية و عزة إبراهيم محمد و إبراهيم منصور عبدالواحد وعلاء عبدالعزيز الصباغ و أحمد أحمد ناصرو أحمد عبدالحميد الخولي و فرج رجب زيادة ومحمد شعبان خليل”.

هذا وقد حرص كل المرشحين على القيام بجولات لعرض برامجهم الإنتخابية على أعضاء الجمعية العمومية فى مختلف المواقع بمحافظة البحيرة ومن المقرر