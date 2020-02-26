الرقابه على المصنفات الفنيه..لا تعليق

*مراد ميشيل

يروادنى منذ فترة إنى أكتب مقال عن الإداره المركزيه على المصنفات الفنيه ، فكان السؤال من أين أبدأ…؟

هل ابدأ بموجز قصير عن التاريخ الذى أراه من وجهة نظرى المتواضعه..تاريخ غير مُشرف للرقابه أم إنى أدفن رأسى فى الرمال كالبقيه واسير كما يسير القطيع من أجل المصلحه..؟؟ ففضلت أن أخوض التجربه على الحياد تارة وتارة أخرى بشن الهجوم على عقول البعض من يعملون فى هذه الإداره التى تسلط دائماً سيفها على الإبداع وتترك الفن المبتذل دائماً ليأخذ دوره وينتشر كـ فيرس كورونا المنتشر حالياً…* بدأ قانون 26 نوفمبر 1882..وهو قانون الرقابه على المطبوعات الذى كان من بين ردود أفعال محاولة الثوره العسكريه التى قادها الأميرالاى (العميد) أحمد باشا عرابى فى سبتمبر1881 ، وقد ذكر عرابى أن الغرض من هذا القانون هو إيقاف سيل الصحف الوطنيه وإندفاعها الثورى والقضاء على حرية الصحافه لصالح المحتل البريطانى الغادر والخديوى توفيق..



* فى عام 1904..تم تعديل هذا القانون ، وأضيفت إليه الرقابه ماده على الأفلام السينمائيه ، وكانت العروض السينمائيه منذ أن بدأت فى مصر عام 1896 حتى 1954 ، تخضع لرقابه مأمور الشرطه مباشرة حسب تقديره الشخصى ، وكذلك العروض المسرحيه..

* فى 17 يوليو 1911..صدرت لائحة التياترات ، فى إطار المكتب الفنى فى وزارة الداخليه وكان الذى يراقب دور المسرح والسينما والصحف وكافة المطبوعات..

ثم إن قلم الرقابه لايتعرض فيما يقدم له من سيناريوهات إلى الناحيه الفنيه ، أو مايتعلق بالذوق العام ، إذا يرجع ذلك كله للجمهور والحكم فيه له ، والمفروض أن مهمة قلم الرقابه فقط تنحصر فى الأمور التاليه..

– منع تعلم إرتكاب الجرائم أو بث روح الإجرام ، أو تشجيع الميل الإجرامى فى النفوس المستعدة له..كـ أفلام الألمانى ، قلب الأسد ، عبده موته ، الديزل …الخ.

– منع إنتهاك حرمة الأخلاق والآداب العامه ، وأضيف إليها الذوق العام التى تشوهه شركة الأفلام المعروفه بالتسفيه والمتسببه فى الإنحدار المجتمعى وتغييبه..وتساعدها فى ذلك الرقابه على المصنفات للأسف بدلاً من أن تمنعها لترتقى بالمواطن وعقليته..

– منع إنتهاك حرمة الأديان السماويه (ولكن نقد رجال الدين ليس له دخل بإنتهاك حرمة الأديان السماويه) ، وإذا تطرقنا لـفيلم المهاجر بأنه ينتهك حُرمة الأديان ، فهو فقط يروي أمور إنسانيه لا يعيها من تقدم بدعاوى قضائيه ضده..

– منع إنتشار التعاليم الإجتماعيه الخطره ولاسيما التعاليم الشيوعيه ، بالرغم من إنها ليست خطره من الأساس إلا على رجال الأعمال والإنتهازيين فقط..

– منع كل ما يؤدى إلى مشاكل سياسيه أو دوليه.. وإذا تطرقنا الحديث عن فيلم (ناجى العلى) للمخرج المبدع الراحل عاطف الطيب وبطولة وإنتاج الفنان الراحل نور الشريف وتأليف الأستاذ بشير الديك..على أساس إنه منع من أجل إتفاقية كامب ديفيد وإنه يتسبب فى إختراقها لأن ناجى العلى كان يعارضها ، فهذا كان رأي ناجى نفسه الله يرحمه ، ورأى الفنان نور الشريف..ورأيى الشخصى ، ثم إن تلك الإتفاقيه من طرف واحد..ولا أريد الخوض فيها الآن..

وليس ناجى العلى وحده بل وفيلم (العصفور) للمخرج المبدع الراحل يوسف شاهين..

من قبل كانت الرقابه وافقت على فيلم (مصطفى كامل) للمخرج الراحل أحمد بدرخان ، وذلك بعد حذف قضية (حادثة دنشواى) البشعه التى أقامتها دولة المحتل الغاصب ، وهذا لعدم الإحتكاك بالأجانب قدر المستطاع (ورأى الشخصى..جُبن) لأن قضية حادثة دنشواى قضيه هامه لابد أن يعرفها كل من ينتمى لهذا الوطن..ماذا فعلت بريطان المجرمه بأهل بلدة دنشواى وجميعنا نعرف أحداثها..ثم إن فيلم مصطفى كامل لم يكن فيلماً إلا بتلك القضيه الذى حارب وضحى بنفسه وبصحته من أجلها ومن أجل الوطن ككل..

قانون الرقابه فى عام 1955..

القانون رقم 340 بخصوص تنظيم الرقابه على الأشرطه السينمائيه.. هو حماية الآداب العامه والمحافظه على الأمن والنظام العام ومصالح الدوله دون أن يحدد بنود ميعنه وترك ذلك للرقباء أنفسهم..

المعارك الكُبرى مع الرقابه فى السبعينات

* العصفور..للمخرج المبدع الراحل يوسف شاهين.

* زائر الفجر..للمخرج المبدع الراحل ممدوح شكرى.

الذى اشتهر بفيلم (زائر الفجر) وعندما رفضته الرقابه ، تسبب ذلك بدخوله فى حالة إكتئاب وتوفى على آثرها فى ديسمبر 1970..

* التلاقى..للمخرج المبدع الراحل صبحى شفيق.

* جنون الشباب..للمخرج الراحل خليل شوقى..



قد منعوا من العرض لمدة تتراوح لمده تراوحت ما بين عامين لـ ثمانية أعوام ، وعرضت على الجمهور بعد الحذف منها (أى..تعمد تشويه المحتوى الدرامى بهم) ، إذ عُرض العصفور عام 1974 ، زائر الفجر 75 ، التلاقى 77 و جنون الشباب 80..

قد عبر شاهين فى العصفور عن هذيمة يونيو 67 وعن رغبة الشعب فى تحرير الأرض ولو بالقوه فى صرخة بهيه (هنحارب) ، بينما عبر ممدوح شكرى فى زائر الفجر عن بشاعة القهر ورغبة الشعب فى الحريه والديمقراطيه ، وعبر صبحى شفيق فى التلاقى عن الفساد وإنحراف أجهزة الدوله وعن رغبة الشعب فى الإصلاح والتغيير ، بينما عبر خليل شوقى عن الطلاق بين الأجيال والإنحراف الجنسى…

وكانت هذه الموضوعات من المحرمات التى لايجوز التعبير عنها بلغة السينما ، وعندما تولى السيد / يوسف السباعى وزارة الثقافه تم منع الأفلام المذكوره وبدأت المعارك مع الرقابه التى وصلت لذروتها قبل أكتوبر 1973..

بالرغم من أن تلك الأفلام لاتعارض أبداً قوانين الرقابه حسب قانون 1955 وحتى الآن ، لكنها لاتتناسب مع عقليات بعض الرقباء..عندما اتخذت القرار بكتابة فيلم العوده وهو يحكى بإختصار عن مواطن فلسطينى يُدعى (رضوان) يتمنى أن يعود لوطنه ويستقر به حتى آخر أيام حياته ليدفن ببلدته طولكرم..فعندما يقرر السفر ودخول وطنه تتعنت قوات الإحتلال وترفض دخوله ، فيصرخ بوجه الضابط الصهيونى..يا ولاااااااااااااااااااااااد الكاااااالب.

وقد حذفتها الرقابه لحفظ ماء وجه الكيان الصهيونى وذلك من اجل الحفاظ على إتفاقية من طرف واحد..او الشالوم المزيف كما اسميها ، واضطررت لتغيير السيناريو برمته لدراما تسجيليه قصيره ولكن ليس من أجل عيون الكيان الصهيونى أو الرقابه فحسب ، ولكن بسبب الميزانيه فى يونيو 2012 أى فى عصر حكم الجماعه المنحله..

–ملحوظه.. بعض فقرات تلك المقاله من كتاب الناقد الراحل..الأستاذ سمير فريد

تاريخ الرقابه على السينما فى مصر..

قانون رقم 340 لسنة 1955 ..صـ 187 / 188 / 189 / 190 / 191 / 192 قرار وزارى رقم 163 لسنة 1955 صادر بتاريخ 30 أكتوبر 1955 عن وزارة الإرشاد القومى ، صـ 193 / 194 / 195 / 196..

وبقية القوانين الخاصه بشأن القواعد الأساسيه للرقابه على المصنفات الفنيه…