السلفيون يتحرشون بالدولة .. ويمنعون خطيبًا من صعود المنبر

فوجئ أحمد محمد أحمد الشوبكي، إمام مسجد نوره يوسف الملاحي، التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية، الأحد الماضي، بقيام عدد من السلفيين بمنعه من إمامة المصلين في صلاة العشاء، قائلين له: لابد من الاستئذان قبل الدخول للقبلة وإمامة الناس.وقام السلفيون بغلق الطابق السفلي للمسجد والذي يحتوي على مكتب ومطعم وغرفة إعاشة كاملة، للسيطرة على المسجد واستضافة أقرانهم، حيث قاموا بتحريض المصلين ضد الإمام، ومن ثم القيام بالسب والقذف لقيادات الوزارة والأئمة، وقالوا “مفيش حد يقدر يعملنا حاجة”.وقد حرر الإمام محضرًا بالواقعة يحمل رقم (1164) لسنة 2020، جنح قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، ومن ثم إخطار الجهات المعنية بالأمر.