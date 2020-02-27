بعد أزمة مطربي المهرجانات..”الصوفية” تطالب بوقف المنشدين المخالفين

أكد مصطفى زايد الباحث المتخصص في شئون التصوف، أن قرار نقابة المهن الموسيقية الخاص بمنع أغاني المهرجانات خطوة جيدة لابد وأن تشمل “المنشدين الذين يسيئون لفن الإنشاد الديني”، وذلك من خلال إدخال ما يسمى باللغة السريانية، حيث إن البعض منهم يتلفظ بألفاظ مضلة ومسيئة، ومنهم من يتغني بالآيات القرآنية؛ وهذا لا يجوز أن يحدث، ولا يمكن أن يخرج ممن ينشدون أناشيد الديني.

وأضاف، أن هؤلاء المنشدين لا يختلفون عن مقدمي أغاني المهرجانات، فجميعهم يسيئون للذوق العام والأخلاق والقيم، حتى وصل بهم الأمر أن ينالوا القرآن الكريم.

وشدد الباحث في شئون التصوف على ضرورة أن يكون هناك تشريع يحاسب من يتجاوز حدود الآداب والذوق العام والقيم الأخلاقية، التي بالطبع تؤثر على المجتمعات والأجيال الناشئة، بالإضافة إلى وضع ضوابط لتقنين الأمر، إلى جانب إنشاء نقابة للإنشاد الديني تنظم العملية حتى لا يكون الأمر عبثًا.