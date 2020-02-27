قادما من الاسكندرية خروج قطار عن مساره يتسبب فى وقوع إصابات ولا يوجد وفيات..و” السكة الحديد”: تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث

كتبت رضا النصيرى تعلن هيئة السكة الحديد انه أثناء مسير القطار رقم. 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح عن خروج جرار القطار والعربات الاولي والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح مما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة ولايوجد وفيات وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة وسنوافيكم بالتفاصيل..من جهتها شكلت هيئة السكة الحديد لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة للوقوف على أسباب الحادث