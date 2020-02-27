“مصر للطيران” تعلق على قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول الي المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي بسبب “كورونا”

بناءً علي قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول الي المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً من حاملي تأشيرات العمرة وكذلك حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس.

تؤكد الشركة الوطنية مصر للطيران علي التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد علي استمرار القيام بتشغيل كافة رحلاتها من والي المملكة العربية السعودية، و متابعة الموقف اولاً بأول وفقاً للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.

هذا وقد قررت مصر للطيران الغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تاشيرات العمرة )سواء كانت مجموعات أو أفراد اعتباراً من اليوم الخميس 27 فبراير 2020 وحتي اشعار أخر، مع التأكيد علي اعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد الي المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند( اعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر).