سعفان يبحث تطوير الجامعة العمالية

عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اجتماعا ، لبحث أخر تطورات عملية تطوير الجامعة العمالية ، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويلها إلي جامعة تكنولوجية ، وأن تكون البداية بشعبة الفندقة بعد تطويرها .

حضر الاجتماع الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، رئيس لجنة إعادة هيكلة الجامعة العمالية ، وعضوية عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمشرف العام علي الجامعة العمالية ، وياسر الشربيني معاون وزير القوي العاملة، والدكتورة سحر صدقي رئيس الجامعة ، والدكتور طه كامل رياض الأمين العام للجامعة.

وتناول الاجتماع المقترحات والتصورات التي تم وضعها لإنهاء مشاكل الجامعة العمالية ، وتعظيم الاستفادة منها وتحسين مخرجاتها.

وعرض الدكتور محمد أيمن عاشور رؤيته بشأن الإجراءات المطلوبة لإنهاء مشاكل الجامعة ، مستعرضا أهم الملاحظات التي تم رصدها من خلال اللجان الفنية التي قامت بإجراء زيارات للجامعة وفروعها بالمحافظات.

وطلب ممثلي الجامعة واتحاد العمال فرصة لدراسة تقارير الملاحظات ، وكافة المقترحات التي تقدم بها نائب وزير التعليم العالي لأنهاء مشاكل الجامعة .

ومن جانبه قال وزير القوي العاملة ، إنه مازال هناك وقت كاف لتطوير الجامعة وفقا لأحدث النظم في مجال التعليم العالي والتكنولوجي ، وأنه جاري تطوير شعبة الفندقة في كافة فروع الجامعة العمالية.