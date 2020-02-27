الاسكندرية ..المحافظ يحيل طاقم طوارئ مستشفى الى التحقيق ..و كوبرى الدخيلة مهدد بالتوقف

كتب احمد سلامة وعلاء حسين

قرراللواء/ محمد الشريف #محافظ_الإسكندرية ” “تحويل طاقم استقبال الطوارئ بمستشفى القباري التخصصي غرب المدينة ، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعدم تواجدهم وتغيبهم عن العمل ” . جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ اليوم ، للمستشفى ، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى البسطاء ،والمترددين للتأكد من حسن معاملتهم واستقبالهم . يذكر ان المستشفى يستقبل الآف من الحالات من عدة محافظات قريبة ويعانى المرضى من ارتفاع اسعار الكشف الطبى والتحاليل والاشعات رغم وجوده فى حى شعبى . قافلة طبية فى حى المنتزه بمشاركة نائب المحافظ كما شاركت الدكتورة جاكلين عازر #نائب_محافظ_الإسكندرية في القافلة السكانية التي أقيمت بعزبة نشأت التابعة لحي منتزه ثان، وذلك بهدف توفير الخدمات والدعم اللازم لأهالي المنطقة، بحضور الدكتور ياسر الجندى رئيس حى منتزة ثان . وخلال القافلة وجهت عازر رئيس الحي بضرورة الاستماع إلى جميع شكاوى المواطنين و سرعة تلبيه احتياجاتهم وحل مشكلاتهم، وذلك فى إطار تطوير الخدمات المقدمة لأهالي المناطق الاكثر احتياجا وتزويدها بالخدمات اللازمة . جدير بالذكر أن القافلة السكانية المقامة بعزبة نشأت تشمل إجراء الكشف الطبي لتخصصات الباطن ، والأطفال وأمراض النساء كعيادات متنقلة ، وكذلك توفير سيارات بها مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين فضلا عن توفير الدعم بسيارة لبيع اسطوانات الغاز ، وندوات توعية بضرورة الالتحاق بفصول محو الامية بالاضافة الى ندوة تثقيفية للتوعية بفيرس كورونا.

مخاوف من انهيار جزء من كوبرى الدخيلة الجديد

من جهة اخرى يشهد كوبرى الدخيلة العلوى المؤدى الى ميناء الدخيلة غرب المدينة من ازدحام شديد نتيجة توقف مئات من سيارات النقل الثقيل ساعات طويلة انتظارا للاجراءات الجديدة التى حددتها هيئة ميناء الاسكندرية خاصة الجزء المقابل لقسم شرطة الدخيلة مما اثار المخاوف من حدوث انهيار مفاجئ لهذا الجزء كما حدث لكوبرى القبارى نتيجة للاحمال الزائدة وتراكم السيارات رغم ان الكوبرى لم يتم استلامه من الشركة المنفذة ولم يتم افتتاحه رسميا.