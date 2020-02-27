صندوق مصر السيادي: استعدادات لطرح شركات تابعة للجيش على المستثمرين

قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، إن الصندوق يقيم 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.وأوضح سليمان في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” أن 10 شركات يتم تقييمها بما في ذلك أعمالها القابلة للتطوير والتداول، وبمجرد حصر أحجام هذه الأصول وتقييماتها وحجم السوق، سوف تعرض كفرص استثمار.وقال إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أبدى سعادته بالتخارج من تلك الأصول حتى 100%.ووقع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم الشهر الماضي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لمساعدته في بيع أصوله.وقال الصندوق إن الاتفاق يرتكز إلى قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التي سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها وتهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.

المصدر: فايننشال تايمز+ rt