النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية : الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و30 عاما من الدفاع عن حقوق العمال وتبني مطالبهم

أصدرت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي امس الخميس الموافق 28 -2-2020 ،البيان التالي :

شُيّعت أمس الأربعاء في القاهرة, جنازة عسكرية رسمية للرئيس الأسبق”محمد حسني مبارك” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس أركان الجيش المصري، محمد حجازي، وكبار قادة الدولة، السابقين والحاليين، ووفود من دول عربية، وسط إجراءات أمنية مشددة, وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان “مبارك” في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور أفراد عائلة الرئيس الأسبق، وعدد من الوزراء السابقين، وعدد من قادة القوات المسلحة وضباطها، فضلا عن عدد من المواطنين..لتنطوي بذلك صفحة من صفحات مصر البطولية برحيل أبرز قادة الجيش المصري البطل ،و صاحب أول ضربة جوية في حرب النصر عام 1973 ،عن عمر يناهز الـ91 عاما ..قائد حكم البلاد 30 عاما ،بعد سنوات من الحرب،خاض بعدها أشرس المعارك من المفاوضات حتى إستعاد ما تبقي من الأراضي المصرية المحتلة،واثبت جدارة غير مسبوقة في إدارة ملف العلاقات الخارجية ..وترك الحكم عام 2011 لتجنيب البلاد الفوضى والتقاتل ،مسلما إدارة البلاد لجيش مصر العظيم ،والذي عبر بها الى بر الأمان ،وتطهيرها من الجماعة الإرهابية .

ولعل إهتمام الرئيس الأسبق حسني مبارك بقضايا وهموم العمال كان من ضمن الصفحات التي يجب أن تعلمها الأجيال الحالية .. فلإيمانه الكامل بقضايا العمال ،بما فيها التثقيف العمالي بإعتباره أحد الركائز الأساسية لإعداد الكوادر النقابية ،قام بإفتتاح الجامعة العمالية عام 1983 ،حيث تعتبر هي الجامعة العمالية الوحيدة على مستوى العربي ،تهدف إلى تخريج كوادر عمالية ونقابية في مختلف مجالات العمال “التقني-النقابي” ،وذلك لقناعة الرئيس الأسبق بأن العامل والنقابي الواعي والمثقف والمدرك هو القادر على الأداء والعطاء والإنتاج ..كما كان حريصا على حضور أعياد العمال في مواقع للعمل النقابي والعمالي منها المؤسسة الإجتماعية العمالية بشبرا الخيمة التي شهدت إحدى خطاباته العمالية عام 1984 ،بالإضافة إلى إحتفال أخر بعيد العمال كان بمقر الجامعة العمالية بمدينة نصر ..

وبسبب توجيهات مبارك للحكومة بالإهتمام بقضايا العمال والتنسيق مع ممثلهم الشرعي زار معظم رؤساء مجلس الوزراء في عهده ،مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر منهم د. فؤاد محي الدين،و د. عاطف صدقي ،ود. كمال الجنزوري،ومعظم الوزراء: “الصناعة والاقتصاد والمالية والقوى العاملة ..وغيرها”، للتشاورمعهم،واشراكهم في التشريعات العمالية ،والإستماع إلى مطالبهم المشروعة ،ووضع خطة لتنفيذها،والوصول لصيغة مشتركة ومتفق عليها بين كافة أطراف الإنتاج قبل عرضها على البرلمان ،ومن ابرز تلك اللقاءات كان حضور د. فؤاد محي الدين رئيس مجلس الوزراء الأسبق،ووزاء اخرون في مؤتمر الأجور والأسعار الذي نظمه “الإتحاد العام” ،فضلا ان عدد كبير من الوزراء كانوا يشاركون في فعاليات ينظمها “الإتحاد” ونقاباته العامة حول العديد من القضايا التي تهم العمل والعمال .

وكان الرئيس الأسبق دائم الحديث عن النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل، والارتقاء بأوضاع العمال والمحافظة على مصالحهم وحقوقهم،بل وصل به الأمر إلى الإعلان صراحة في أخر خطاب عمالي له عام 2010 بالقول بأنه محامي العمال في مواجهة الحكومة ،موجها التحية لعمال مصر، قائلا: تحية لكل مصرى شريف، يكد ويعرق ويبذل غاية جهده لتعمير الوطن ونفع الناس وتحقيق خير الجماعة، مصداقا لقوله الكريم: “وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون”.

وكانت بداية إطلاق الجملة الشهيرة “المنحة يا ريس” صراحة في عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، ففي أحد المواقف أثناء كلمته في احتفالية عيد العمال من داخل قاعة المؤتمرات في مدينة نصر، نادى أحد العمال بالجملة الشهيرة “المنحة ياريس”، فرد عليه ضاحكًا، واستكمل خطابه، الأمر الذي دفع العمال إلى التصفيق، لمحاولة تشجيع الرئيس على إقرارها لهم.

وكانت خطاباته العمالية على مدار فترة حكمه محل تقدير وإعجاب من جانب الملايين من العمال ،فكانت تحثهم على العمل والإنتاج ،في مواجهة التحديات والأزمات الإقتصادية العالمية التي هددت العالم أجمع ،فتحياته للعمال ورفع شأنهم ومعرفة قدرهم ودورهم الوطني على مدار التاريخ كانت في مضامين كل خطاباته ومن بينها قوله : “تحية عرفان وتقدير وحب لكتائب التنمية وجنود التعمير وزراع مصر، الذين استطاعوا بجهدهم الدؤوب أن يستنبتوا هذه الأرض الطيبة، وتحية عرفان وتقدير لجنود النهضة فى مصر الحديثة، عمالا وصناعا، الذين شيدوا بجهودهم السد العالى، وأقاموا بعرقهم قلاع مصر الصناعية الضخمة فى فترة الستينيات والسبعينيات، فى حلوان، ونجع حمادى، وكفر الدوار، وغيرها والذين بنوا القلاع الجديدة لعدد ليس بضئيل من قلاع الصناعات الحديثة فى الثمانينيات والتسعينيات فى مدن السادات، والعاشر من رمضان، والعبور، والسادس من أكتوبر، وغيرها من المدن الجديدة”.

وعلى مدار 30 عاما وبرصد سريع لأبرز عباراته ومواقفه من قضايا العمل والعمال نجده منحازا بشكل كامل إلى مشاكل العاملين ،ومحذرا من الفساد وتخريب الشركات العامة ومن بين تلك العبارات : ◄◄أدعو إلى فتح تحقيق موسّع حول عملية الخصخصة لنعرف كيف تم توقيع عقود البيع دون وجود ضمانات كافية لحقوق العمال الدولة؟..◄◄ إحالة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين إلى التحقيق كعنوان لمرحلة جديدة شعارها «المكاشفة» والمحاسبة..◄◄سوف أرعى بنفسى تحقيقاً موسّعاً حول ما تحقق ومالم يتحقق من برنامجى الانتخابى فى 2005 .. فمن حق هذا الشعب أن يعرف من هو المسؤول عن عدم تنفيذ البرنامج الذى اختار من أجله مرشح الحزب الوطنى لرئاسة الجمهورية..◄◄ يؤسفنى أن يأتى يوم عيدكم ياعمال مصر والحكومة مازالت عاجزة عن حل مشاكلكم.. يؤسفنى أن يأتى يوم عيدكم والكثير منكم مازال على رصيف مجلس الشعب فى صورة رغم كل ما تقوله من ديمقراطية تظل قاسية على قلب هذا الوطن..ويضيف : “فأنا أعلنها من هنا أننى سأقاتل مع الحكومة من أجل إيجاد حلول سريعة لمشاكل عمال مصر، وتدبير الموارد اللازمة لصرف العلاوة الاجتماعية التى أعلنت عنها قبل أيام، ولن أسمح بأى تخفيض عن نسبتها المقررة بـ10%.”

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك دائم الحديث عن أجور العمال ،مطالبا ،وموجها الحكومة نحو رفع الأجور لتتناسب مع الأسعار ،ومن أبرز الفقرات التي جاءت في خطاباته العمالية قوله بالنص :”وسأخوض نيابة عنكم معركة الحد الأدنى للأجور، رافضا وبكل قوة تلك الأرقام الهزلية التى تطرحها الحكومة، فأنا وكما قلت من قبل سأظل منحازا للمواطن المصرى البسيط، سأظل منحازا لمحدود الدخل، وانحيازى لمحدود الدخل لا يعنى أن أقبل بما تم الإعلان عنه من أرقام كحد أدنى للأجور، فلا يعقل أن تتكلم الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور بـ500 جنيه أو 700 جنيه فى ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.. إن الظرف الاقتصادى الذى يعيش فيه كثيرون من أبناء الشعب المصرى يفرض علينا رفض أى نقاش حول إلغاء الدعم عن المواد الأساسية، فالدعم سيبقى حقا أصيلا للمواطن المصرى نسعى لتطويره وتنظيمه ووضع الخطط التى تضمن وصوله لمستحقيه، ولكننا لن نقبل أى كلام عن إلغائه أو حتى تقليله.”..

إن مواقف الرئيس حسني مبارك تجعلنا نقف أمامها إحتراما وإجلالا ،داعين الله عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ،وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

*النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية

27-2-2020