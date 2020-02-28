بـ ٣٣ لجنة على مستوى ٢٥ نقابة فرعية..اقبال ضعيف بانتخابات التجديد النصفي لـ” المهندسين”

متابعة_ رضا النصيرى

تجرى حاليا عملية فرز الأصوات الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين على مستوى الجمهورية على مقاعد الشعب الهندس ية السبعة ” ميكانيكا،كهرباء، عمارة ، كيمياء وونووية، غزل ونسيج ، تعدين وبترول وفلزات” ، حيث بدأ التصويت فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة واستمر حتى السابعة مساء .

وقد شهدت اللجان إقبالا ضعيفا فى الساعات الأولى وزاد للمتوسط على مدار اليوم وحتى غلق باب التصويت فى ظل وجود إشراف قضائى بحضور ٨٢ مستشارا من النيابة الإدارية ، وقد اكد ” احمد عثمان”، وكيل النقابة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أنه بمجرد تجميع كافة نتائج التصويت على مستوى ٣٣ لجنة ب ٢٥ نقابة فرعية بالمحافظات ،سوف يتم إعلان النتائج من خلال النقابة العامة.

من جانبه، أوضح ” عمرو عرجون” مرشح بشعبة مدنى ل” الاهالى” ان هناك ٥ قوائم تتنافس بنقابة القاهرة منهم قائمة مهندسون فى حب مصر ، قائمة الوطنية ، الاستقلال ائتلاف شباب المهندسين، مشيرا إلى أن الإقبال المتوسط الذى شهدته عملية التصويت سوف يؤثر على النتائج فمن سيفوز سيكون بفارق بسيط عن منافسيه ، موضحا أن ضعف الإقبال سببه انها انتخابات تجديد نصفى وليست انتخابات تكميلية او على مقعد النقيب العام، مضيفا أن التصويت قد يكون أكثر بالنقابات الفرعية بمحافظات الصعيد والتى يحكمها الانتماء العائلى والتكتلات ، متوقعا ان العناصر التى ستفوز هذه المرة ستكون بشكل فردى بعيدا عن القوائم.

واكد ” مؤمن شفيق” ، آمين صندوق النقابة العامة، ل” الاهالى”، ان الانتخابات تمت بإشراف قضائى كامل ، مشيرا إلى أن المجلس الحالى استطاع أن يحقق فارق فى الميزانية الجديدة رغم أنه عمل فى نفس ظروف مجالس سابقة وبنفس الموارد وفى ظل نفس القانون بالإضافة إلى انخفاض عائد البنوك إلى ٤،٥ % وفرض ضريبة قيمة مضافة ولكن نجحنا فى زيادة الإيرادات وضغط المصروفات حتى جعلنا المصروفات العمومية والإدارية اقل من الأعوام الماضية وذلك من خلال دراسات الأصول الثابتة للنقابة واستثمارها فعلى سبيل المثال لدينا ٣ عروض لأرض سيتى ستارز للمشاركة وليس للبيع ويتم دراستهم لاختيار الأفضل.