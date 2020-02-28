احتماع هام لمجلس إدارة سوق الغاز

مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يعتمد قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية ) للعام 2020 ، والتى بلغت 5ر37 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية ، وتأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التى يقوم بها الجهاز فى إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجيا وفقا للممارسات الدولية للعمل على دمج السوق المصرى بأسواق الغاز العالمية أخذا فى الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول . وتهدف التعريفة المُعتمدة إلى تنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة ، وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.