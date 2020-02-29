الخطة البرامجية الكاملة لـ ” صوت العرب” فى ختام فبراير

كتبت- رضا النصيرى

تختتم شبكة “صوت العرب”، خطتها الشهرية يوم ” السبت”، بباقة متنوعة من البرامج والفقرات المتنوعة ، بداية من “صباح الخير يا عرب”، فى تمام التاسعة صباحا، وعلى مدار ساعة كاملة ، حيث استعراض حصاد الشهر والذى تضمن مؤتمر تطوير التعليم لإفريقيا والشرق لأوسط ، تسليم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لجنوب إفريقيا ، وكذلك “كورونا” رعب للعالم ثم يليه برنامج ” كل اربع سنين”، فى العاشرة والنصف ويدور حول احداث ومواليد التاسع والعشرين من فبراير خلال الاربع سنوات،اما برنامج ” مغنى الشعب”، فيذيع مجموعة مختارة من الاغانى لنصف ساعة منها” يا نجف بنور لعبد العزيز محمود ، وأمونة لشفيق جلال، ويا مال الشام لصباح فخري”، بالاضافة الى الحصاد الثقافى والذى شمل معرض الكتاب ومهرجان اسوان لفيلم المرأة وكذلك الاحتفال بمئوية ميلاد فريد شوقة بباريس، ااما برنامج ” طرب الشهر”، فيدور عن ليلى مراد فى ذكرى ميلادها، ويقدم ” محمد عبد الوهاب”، من اعداد”امنية الابيارى برنامج منوعات ” فى استقبال شهر رجب”، اما دراما الشهر فكانت حول دراما يوسف السباعي للإذاعة والتليفزيون والسينما، والختام مع ” شهر يسلم شهر”، عن شهر المرأة وعيد الام ، ثم يقدم احمد فرج” الاسراء والمعراج”.