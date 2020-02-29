في إطار “خطة التوعية” ..النقابة العامة للغزل والنسيج تفتتح دورة تثقيفية حول قانون التأمينات الإجتماعية لتوعية العمال بحقوقهم التأمينية

ضمن إستراتيجية النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة برئاسة عبد الفتاح إبراهيم لتنفيذ برنامج التثقيف والتدريب الخاص بالنقابة حرصا منهم على أن يكون جميع العمال على قدر من المعلومات التي تؤهله للقيام بواجباته على أكمل وجه وبعد أن نظمت النقابة العامة العديد من الدورات التثقيفية والتدريبية في القاهرة والمحافظات وتخريج دفعات كبيرة من الأكاديميات التابعة للنقابة العامة وتكريم الأوائل منهم. افتتح عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة صباح اليوم السبت دورة تثقيفية حول قانون التأمينات الإجتماعية لتوعية العمال بحقوقهم التأمينية يحاضر فيها محمد حسين مدير عام مركز التدريب بالتامينات الاجتماعية والدكتور وسام عبد الرحمن مدير مكتب تأمينات هيئة قناة السويس وقال إبراهيم أن هذه الدورة تختلف عن الدورات السابقة فهي ليست خاصة بالعمال فقط بل تضم مجموعة من العاملين المتخصصين في مجال التأمينات الاجتماعية بالشركات التابعة لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لكي تكون لديهم القدرة على تطبيقه بطريقة سليمة بعد أن أحدث القانون لغط بين ورفض إبراهيم هذا القانون الملئ بالمغالطات والذي قد يضر بالعاملين عند تطبيقه .

طالب إبراهيم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتقديم مشروع قانون معدل للقانون 148 موضحاً أنه جارى عمل دراسة عن الإيجابيات والسلبيات الموجودة بالقانون لتقديمها للجنة القوي العاملة للاخذ بها عند تعديل القانون. أشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج الي ان هذا القانون معيب خرج في غفلة من الزمن مضيفا أن أي تشريع من المفترض أن يصدر لتنظيم العلاقة بين المواطنين وهذا القانون لن يضر بالمواطنين فقط بل سوف يضر بالحكومة أيضا. اكد أن العيوب الموجودة بالقانون من الممكن تداركها بصورة طبيعية.