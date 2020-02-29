في اجتماع تنظيمي بجريدة الأهالي لمشاركين في الدورة التدريبية الإعلامية :بدء البرنامج التدريبي للخريجين الجدد السبت المقبل ..والتأكيد على أهمية التسلح الكامل بالمهنية والتثقيف والتدريب لمواجهة التحديات الراهنة

عقدت مجموعة من المشاركين في الدورة التدريبية للبرنامج الإعلامى الأول (التدريبى التطبيقى التنويرى المهنى) حول ثقافة الإعلام السياسى من أجل رفع كفاءات المتدربين الجدد فى المجال الصحفى والإعلامى،إجتماعا تنظيميا اليوم السبت بمكتبة خالد محي الدين بحزب التجمع وجريدة الأهالي “1 شارع كريم الدولة ميدان طلعت حرب “،وذلك للإستعداد للبدء في أول محاضرة رسمية في البرنامج التدريبي في الساعة الواحدة ظهر يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس 2020 ،بحضور خبراء في مجال الإعلام .

وأكد عبدالوهاب خضر رئيس التحرير التنفيذي للموقع الإليكتروني لجريدة الأهالي على أن هذه الدورة تنسيقا بين أمانة إعلام حزب التجمع ،وجريدة الأهالي ،و تأتي إيماناً بأهمية دور المجتمع المدنى فى إثراء المجال الثقافى والإعلامى والسياسى, نظراً للترابط والتشابك بين حقل الإعلام السياسى والمجال الثقافى, بهدف الاستفادة من الخبرات السياسية والإعلامية الوطنية, حيث يحاضر فىها مجموعة من الأكاديميين والمهنيين السياسيين والإعلاميين المتخصصين،موضحا أن الهدف من الدورة هو التربية الإعلامية ،وترسيخ مبادي وأصول المهنة وأهميتها ،وحث الخريجين الجدد ومراسلي جريدة الأهالي في المحافظات على أهمية التسلح الكامل بالمهنية والتثقيف والتدريب ،والتميز ،وتغذية الموهبة والإبداع داخل كل متدرب،والتأكيد على الدور الوطني والأخلاقي والإنساني لمهنة الإعلام في مواجهة التحديات الراهنة على كافة المستويات ..

وأكدت د. دينا محسن المسئول التنفيذى عن البرنامج التدريبى ومؤسسة صالون طه حسين التنويرى على أبرز الموضوعات المقترحة في الدورة ومنها 1- تاريخ الصحافة الحزبية السياسى, المعوقات والتحديات (مدرسة حزب التجمع المتمثلة فى جريدة الأهالى) نموذجاً.2- الإعلام السياسى من منظور المداخل النظرية والتطبيقية المختلفة (الإعلام البريطانى, الأمريكى, الروسى, الفرنسى, الخليجى, المصرى).3- التغطية الصحفية الحديثة للموضوعات السياسية المحلية والإقليمية والدولية.4- ثقافة العمل الإعلامى الاستقصائى السياسى, (الإنفوجراف والاستقصاء المًصوّر).5- ماهية المؤتمرات الصحفية وأدبيات التعاطى معها والاستفادة القصوى منها.6- الفرق بين المتحدث الرسمى والإعلامى والمستشار الإعلامى والمنسق الإعلامى ومسئول المركز الإعلامى فى مختلف الجهات والمؤسسات.7- الإعلام الوثائقى وتأثيراته على الصحافة التقليدية.8- الإعلام الرقمى وتأثيراته على الصحافة التقليدية وكيفية صناعة توازن حيوى بينهما.9- متطلبات الكاريزما الإعلامية والصحفية فى الاتصال والتواصل الشخصى والجماهيرى.10- أبرز التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم العمل الإعلامى والقائم عليها المجالس الإعلامية المنوطة, وفقاً للدساتير المصرية القديمة وحتى دستور 2014 م.11- ماهية الإخراج الصحفى (جريدة الأهالى وأرشيفها نموذجاً)..12- التوثيق الصحفى والأرشفة الصحفية.13- الموقع الإليكترونى لجريدة الأهالى وفلسفة التحديث الصحفى..

وقالت د. محسن أن هذا البرنامج يأتى فى توقيت مهم من وازع المسئولية المجتمعية ، فالتثقيف الإعلامى والسياسى لقطاع الشباب أمر مهم فى ظل تدنى المستوى الصحفى بين أغلب الشباب بقطاع الصحفيين الجدد.

ويشار هنا أن الإطار الزمنى للدورة التدريبية يستغرق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر يتخللها ورش عمل تطبيقية بجانب الندوات والمحاضرات النظرية, بحيث أن كل محاضرة نظرية يعقبها ورشه عمل ولا تتجاوز إحداهما الثلاث ساعات, ليبدأ البرنامج يوم السبت الموافق 7-3-٢٠٢٠ م, استمراراً بدورية اللقاء كل سبت من كل أسبوع على مدار ٦ أشهر..

وسوف يحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة رسمية بحصوله على هذه الدورة ،وذلك في حفل يحضره شخصيات اعلامية بارزة،وكذلك سيسمح للمتدرب بالتدريب العملي في الموقع الإليكتروني لجريدة الإهالي ،ويمكن إستمراره في العمل إذا حقق تميز في فترة التدريب ومتابعة التكليفات بشكل جيد..

وهناك العديد من الأسماء البارزة المُثقلة بالخبرات المهنية والأكاديمية فى مجال الإعلام السياسى وفنون الصحافة الاستقصائية, سواء كانت داخل حزب التجمع أو داخل الجريدة وموقعها الاليكترونى أو خارجهما, حيث تم اختيار العناصر الكفء المتوافق عليها من قِبل مجلس إدارة الحزب والجريدة، ومن أبرز تلك الأسماء(فريدة النقاش, أمينة النقاش ، د. عواطف عبد الرحمن، حسين البطراوي, د. محمد سعد إبراهيم, د. ياسر عبد العزيز، د. محمد محسن أبو النور، محمود التميمى, شريف عارف, خالد البرماوى, صفوت عمران, عبد الوهاب خضر، د. دينا محسن).