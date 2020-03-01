رئيس حزب التجمع في مؤتمر التضامن مع سورية:المخطط التركي الصهيوني يستهدف تمزيق أمتنا العربية ويجب التصدي له بالتوحد العربي ومواجهة حلم أردوغان

أكد النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في مصر على أن المؤتمر المنعقد في “الحزب” تأتي في إطار دور الحزب العروبى في دعم الشقيقة سورية تحت شعار “سورية تنتصر والانتصار لها حق علينا”.وأضاف إن المخطط التركي الصهيوني يستهدف تمزيق أمتنا العربية وهو ما يجب التصدي له بالتوحد العربي في ظل سعى أردوغان لإحياء حلم الخلافة الإسلامية والأطماع الصهيونية بإقامة إسرائيل الكبرى.جاء ذلك خلال كلمة “عبدالعال” في مؤتمر نظمه مساء امس السبت حزب التجمع للتضامن مع الشعب السوري ودعم ومساندة سورية الشقيقة في حربها على الإرهاب والعدوان (التركي – الصهيو أمريكي). بحضور الدكتوربسام درويش سفير الجمهورية العربية السورية بالقاهرة، والنائب سيد عبد العال رئيس الحزب، وحضر المؤتمر النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس،والنائب اسامة شرشر رئيس تحرير جريده النهار ،وصلاح عدلي سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري ،وبمشاركة لفيف من القيادات السياسية والبرلمانية والصحفيين والإعلاميين وعاطف مغاوري نائب رئيس الحزب ومحمد سعيد أمين عام الحزب والمهندس محمد فرج نائب الأمين العام وقيادات وأعضاء “الحزب”.