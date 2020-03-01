دعوى قضائية امام محكمة الامور المستعجلة لاعادة اسم مبارك بالمترو والميادين

تقدم الدكتور حسين عبد الله المطعنى المحامى بدعوى قضائية امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة ضد رئيس الوزراء بصفته الرئيس الاعلى للحكم المحلى وذلك لاعادة اسم الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك الى منحطة مترو الانفاق والمننشات والميادين التى تمت ازالة اسم مبارك من عليها عقب احداث 25 يناير وقال المطعنى ان عودة محطة مبارك هو مطلب شعبي واضعه امام رجالات القضاء حتي يحكم التاريخ وحتي نبرء انفسنا امام الله ولتعلو راية التسامح وليكن هذا شعارنا في هذه الحقبه من الزمن لتعلو راية التسامح بننا نحن المصريين وتكون رساله حضاريه للعالم اجمع لاننا نحن مصدر الحضارة والتسامح واقام المطعنى دعوي قضائيه حملت رقم ٣٧١ لسنة 2020 وحددت لها جلسة ٢٤ / ٣ /٢٠٢٠ امام محكمة القاهره للامور المستعجله ياتى ذلك بعد اقامة جنازة عسكرية لمبارك واطلاق اسم الرئيس الاسبق مبارك على اكبر الصروح بالكويت. ورحب زيدان القنائى باعادة اسم الرئيس الاسبق مبارك لمحطات المترو ولكافة الميادين والمنشات التى تمت ازالة اسم مبارك من عليها مؤكدا ان مبارك كان قائدا عسكريا يستحق التكريم نظرا لدوره فى الضربة الجوية لحرب اكتوبر