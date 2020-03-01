قرار مرتقب بتأجل مؤتمر العمل العربي بسبب “كورونا”

*كتب عبدالوهاب خضر:قالت مصادر مطلعة لجريدة الأهالي أن هناك مؤشرات و توقعات قوية بتأجيل الدورة رقم 47 لمؤتمر العمل العربي المقرر عقدها في الفترة من 30 مارس وحتى 6 إبريل 2020 بسلطنة عمان ،والتي يشارك فيها أطراف العمل الثلاثة في الوطن العربي “حكومات وأصحاب أعمال وعمال ” ،وذلك بسبب مرض كورونا الذي ظهرت حالات له في “السلطنة” ..وأكدت المصادر أن الاعلان عن تأجيل هذا المؤتمر السنوي الذي تنظمه منظمة العمل العربية التي يديرها فايز المطيري ،والتابعة لجامعة الدول العربية ، بات وشيكا ،خاصة بعد قرار “الجامعة العربية”بتأجيل موعد القمة العربية التي كان مقررا عقدها أواخر مارس 2020 بالجزائر، على خلفية تفشي فيروس كورونا..