إيقاف القائم بعمل رئيس حى المرج بسبب تقاعسه

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإيقاف القائم بأعمال رئيس حى المرج ، ومدير فرع هيئة النظافة ، ورئيس وحدة الرصد البيئى بالحى عن العمل وإحالتهم للتحقيق لتقاعسهم فى أداء أعمال النظافة.

جاء ذلك جولة مفاجئة فى صباح اليوم بحى المرج تفقد المحافظ خلالها شارعى مؤسسة الزكاة ومحمد نجيب وشاهد سوء حالة النظافة فى الشارعين قرر محافظ القاهرة .

كما قرر محافظ القاهرة فسخ عقود متعهدى جمع القمامة فى شارعى مؤسسة الزكاة ومحمد نجيب لعدم أداء عملهم المكلفين به.