” كامل الوزير” يترأس الاجتماع ال 74 للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة و 5.306 مليون دولار أرباحا بـ 2019

كتبت رضا النصيرى

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة وذلك بحضور وزير النقل الأردني المهندس/ خالد سيف وممثل الجانب العراقي الكابتن كاظم هاشم نيابة عن وزير النقل العراقي بالاضافة الى الإدارة التنفيذية للشركة

بدأ الاجتماع بتهنئة وزير النقل المصري لنظيره الأردني لتوليه حقيبة النقل مؤخرا بالأردن الشقيق متمنيا له التوفيق في مهام منصبه ثم استعرض الوزراء الميزانية العمومية ونتائج أعمال الشركة في الفترة من 1/ 1 /2019. حتى 31/ 12/ 2019 حيث حققت الشركة أرباحا قدرها 5.306 مليون دولار خلال هذه الفترة، مقابل 4.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 واقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع ٤.٥ مليون دولار من الأرباح على الدول الثلاث

وأوضحت إدارة الشركة أن هذه النتائج بسبب تنفيذ مجلس إدارة الجسر العربي لخطة محكمة تضمنت اتخاذ عدد من الإجراءات أدت إلى هذه النتائج حيث شملت تلك الإجراءات تأجير الباخرة عمان الي السوق الاوروبي وتعديل وتوحيد اسعار الشحن بالاتجاهين وتنامي حركة الشحن علي خط العقبة – نويبع بين الدول العربي وتطوير منظومة الحاسوب في الشركة ،وادخال خدمة نقل طرود الاسماك بالشاحنات المبردة وكذلك الاستغلال الأمثل للسيولة المالية للشركة بالإضافة إلي نجاح الشركة في تنفيذ موسم الحج للعام 1440 هجري وتطبيق مشروع النافذة الوطنية الواحدة وكذلك خدمة النقل السياحي المميز وتفعيل النشاط الدعائي والاعلاني وتطوير وتحديث اجراءات تمام القوائم ،

واتفق الوزراء على ضرورة أن يشهد عام 2020 المحافظة على الحصة السوقية للشركة على خط العقة / نويبع وزيادتها ، واطلاق مشروع الحجز الالكتروني من خلال تطبيق خاص بالشركة على الهواتف المحمولة وزيادة النشاط الكمي لعام 2020 بنسبة 10%. وزيادة الجانب الدعائي بالشركة والاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للراكب ، وإستغلال الحالة الفنية الممتازة لأسطول الشركة وعرض الوحدات البحرية التي تزيد عن حاجة العمل في الخط البحري نويبع /العقبة للتأجير وذلك من خلال التواصل الدائم مع الاسواق العالمية وفي منطقة البحر الاحمر ومنطقة البحر الابيض المتوسط وخاصة فيما بين اسبانيا والمغرب حيث تفوق اعداد الركاب على هذا الخط ثلاثة ملايين راكب بالإضافة إلى ضرورة تنمية الموارد البشرية بالشركة من خلال تطوير اداء العاملين في مختلف الادارات عن طريق تدريبهم وتأهيلهم ورفع مستوي الانتاجية وذلك ومن خلال خطة تدريبية سنوية بالتعاون مع المعاهد العالمية والمعاهد ومراكز التدريب في الاردن ومصر

وأكد وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير أن الشركة تمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل مشيدا بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الافريقية .

ومن جانبه أشاد وزير النقل الأردني بجهود وزير النقل المصري في دعم الشركة وبالتعاون بين الدول الثلاث لتحقيق الشركه لأهدافها القومية وانها نموذج ناجح للتعاون العربي وأشاد بمجلس الاداره وادارتها التنفيذيه والعاملين وركز على ضرورة تبني رؤيه جديده لمواجهة التحديات والمعوقات