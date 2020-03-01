شعراوي:نسعى لشراكة حقيقية ومستدامة مع القطاع الخاص و المجتمع المدني لتنفيذ برنامج عمل الحكومة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً ، وأشار شعراوى إلى أن السيد رئيس الجمهورية أطلق مبادرة رئاسية محورها المواطن المصري داعيا الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون والتنسيق من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين ، لافتاً إلى أن تلك المبادرة توليها القيادة السياسية اهتماما بالغاً من منطلق أن المواطن هو الذي تحمل مع قيادته وحكومته عبء برنامج الإصلاح الاقتصادي وشارك في عملية البناء والتشييد والتنمية التي لم تشهد مصر مثيلا لها من قبل .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحكومة بادرت مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتلبية دعوة السيد رئيس الجمهورية وترجمة التكليف الرئاسي الخاص بمبادرة ” حياة كريمة” إلى برامج عمل تنفيذية ، مضيفاً أن الوزارة تتشرف بالقيام بمهمة الإشراف على هذه المبادرة والتنسيق بين الفاعلين المختلفين لتنفيذ حزمة من المشروعات التي يستفيد منها القرى الأكثر احتياجا .

جاء ذلك في تصريحات صحفية الوزير شعراوى اليوم علي هامش الإحتفالية التى نظمها صندوق ” تحيا مصر” بمحافظة سوهاج لإفتتاح عدد من المشروعات التنموية على أرض المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا بحضور عدد من الوزراء ومحافظ سوهاج وكبار مسئولى الصندوق.

وأوضح شعراوى أن من بين 143 قرية مستهدفة في المرحلة الأولي بمبادرة “حياة كريمة” 29 قرية في محافظة سوهاج ، و7 قرى بمركز طهطا ، وتبلغ استثمارات المبادرة في سوهاج حوالى 721 مليون ، نصيب قرى مركز طهطا منها 215 مليون جنيه وهو أعلي معدل استثمارات في مركز واحد على مستوى ال11 محافظة المستهدفة بالمبادرة.

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية الدور الذى يقوم به صندوق ” تحيا مصر” للارتقاء بحياة المواطنين فى كافة المحافظات واستكمال الجهود التى تقوم به الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى فى توفير حياة كريمة للمواطنين .

وقدم شعراوى الشكر لصندوق “تحيا مصر ” وكافة المؤسسات والهيئات المتعاونة معه، ولمحافظة سوهاج ومكونات الإدارة المحلية بها على الجهود الكبيرة التي يتم القيام بها لدعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجا وتنفيذ مشروعات وتدخلات تساهم في تنمية وتطوير قرى المحافظة.

وقال اللواء محمود شعراوى أن ما شهدناه اليوم من إنجازات في قرية زين الدين لهو أكبر دليل على أن الدولة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني صادقة العزم في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي يتبناها السيد رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة المصرية 2018/2020.

وأشار الوزير إلى إن محافظة سوهاج تحتل مكانة متميزة في أولويات اهتمام وزارة التنمية المحلية، فعلي أرضها يتم تطبيق نموذج متكامل للتنمية المحلية يتمثل في برنامج تنمية الصعيد الذي نسعي لتعميمه على باقي المحافظات بعد النجاح الكبير الذي حققه ، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 100 قرية بمحافظة سوهاج استفادت من تدخلات البرنامج حتى الآن ، ومن المتوقع أن تتوسع تدخلاته خلال الأعوام الثلاثة القادمة لتصل إلى كافة قرى المحافظة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه على مدار المرحلة الأولي من عمر البرنامج فقد تم تنفيذ ١١١٢ مشروع بمحافظة سوهاج بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه ، من بينها عدد ١٠٧١ مشروع من المكون المحلي ، وعدد ٤١ مشروع من قرض البنك الدولي ، ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2023 تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بحوالي 4.5 مليار جنيه في إطار تنفيذ الخطة متوسطة الأجل للمحافظة .

وأوضح شعراوى أن مركز طهطا الذي يشهد اليوم افتتاح مشروعات صندوق تحيا مصر فى أحد القرى التابعة له يستحوذ على جزء مهم من اهتمام البرنامج ، حيث ينفذ برنامج تنمية الصعيد عدة مشروعات في مجال البنية الأساسية بتكلفة حوالي 32 مليون جنيه تتضمن مشروعات لربط قرى المركز بالمدينة وبالمنطقة الصناعية في الظهير الصحراوي ، وتغطية مجاري مائية وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة .

وأكد الوزير إن برنامج التنمية المحلية لديه مخطط طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية في مركز طهطا من خلال تطوير المنطقة الصناعية بالظهير الصحراوي وضخ استثمارات في ترفيقها وتحديث إدارتها ، وتطوير تكتل صناعة الأثاث بطهطها .

وقال شعراوى أن مبادرة “حياة كريمة ” ستقوم ببعض التدخلات فى محافظة سوهاج عبر مشروعات للصرف الصحي المتكامل و إنشاء مدارس جديدة، وتطوير الوحدات الصحية وعدة مشروعات في مجال الطرق وتحسين مياه الشرب والإنارة عامة، بخلاف تدخلات الجمعيات الأهلية التي تتم تحت إشراف الزملاء في وزارة التضامن الاجتماعي وتتضمن رفع كفاءة منازل الأسر الأولي بالرعاية ووصلات مياه الشرب والصرف الصحي والقوافل الطبية والبيطرية والعمليات الجراحية وغيرها من المساعدات الطبية .

وأكد وزير التنمية المحلية إن الروح التي تتجلي في مبادرات تنمية القرى الأكثر احتياجاً هي الروح التي نسعي جميعا للحفاظ عليها وتطويرها ومأسستها لتتضمن شراكة حقيقية ومستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن هذه الروح هى التى تحكم برنامج عمل الحكومة وأداء وزارة التنمية المحلية وهي بصدد تنفيذ برامجها القومية لتطوير القرى المصرية.

وأشار شعراوى إلى أن المشاركة المجتمعية تلعب دوراً جوهرياً فى دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها الحكومة بالقرى الأكثر احتياجا من خلال التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص الذين يمثلون شركاء التنمية، والمشاركة في وضع الرؤى والخطط وتنفيذ التدخلات ليصبح هناك تكاملا في التنفيذ.

وشدد وزير التنمية المحلية على عزم الحكومة المصرية وبتوجيه من السيد الرئيس على المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الطموح لعام 2018/2019- 2021/2022 والذي يقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال: تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا، والركيزة الثانية تحسين مستوي معيشة المواطن المصري .

وأشار شعراوى إلى أن مكونات الإدارة المحلية سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى المحافظات ستبذل كل جهودها لإنجاح كل هذه التجارب والمبادرات ، إنطلاقا من الدور الدستوري والقانوني للوزارة والمحافظات في تنسيق والإشراف على جهود التنمية بالمحافظات .