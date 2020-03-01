بشائر استثمارات عام 2020 فى التجارة الداخلية..”التموين “تعلن عن أول استثمارات اجنبية بمحافظة الوادى الجديد بقيمة 200 مليون دولار بالمرحلة الأولى

*د .ابراهيم عشماى : انشاء منطقة لوجستية زراعية وصناعية كبرى ومصانع لتعزيز الصادرات المصرية .. وتوفير 20 ألف فرصة عمل بمحافظة الوادى الجديد

فى إطار حرص الدولة على التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والعمل على جذب استمارات اجنبية والتوسع فى انشاء الاسواق التجارية الكبرى ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، التقى الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،كريستوس بابا دياميترك بولوس رئيس مجلس إدارة شركة أورانج ويف اليونانية كبرى الشركات الأوربية والوفد المرافق له بهدف انشاء منطقة لوجستية كبرى فى محافظة الوادى الجديد على مساحة 10 الآف فدان كمرحلة أولى وتعد أول استثمارات أجنبية على أرض المحافظة .

واكد الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية إن انشاء المناطق اللوجستية فى وجود اسواق تجارية وأسواق نصف جملة وتجزئة يعمل على توفير السلع بكميات كبيرة وضبط الأسعار ،إضافة إلى أن هناك مناطق لوجستية تتضمن أماكن للتخزين السلع ومصانع للتعبئة والتغليف ،

وشدد المصيلحى، على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى، لافتا الى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات .

من جانبه أوضح الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه سيتم انشاء منطقة لوجستية ” زراعية ، تجارية ، صناعية ” كبرى على ارض محافظة الوادى الجديد باستثمارات مبدئية بقيمة 50 مليون دولار ،ومن المستهدف أن تصل الى 200 مليون دولار فى المرحلة الاولى قابلة للزيادة ،حيث سيتم استصلاح أراضى لزراعة العديد من المحاصيل مثل الموالح ” البرتقال- الليمون ،- جريب فروت – ماندرين- رمان – فراولة – طماطم ” وبعض الأعشاب، وفقاً لطبيعة الاراضي ،وكذلك انشاء مصانع لتحويل هذه المنتجات الى عصائر وتصديرها للخارج ،حيث ستتضمن هذه المنطقة اللوجستية انشاء مصانع ومحطات تصدير بالمحافظة مما سيعزز حجم الصادرات المصرية بالعملات الأجنبية ، وأن المرحلة الاولى للمشروع ستوفر ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل لابناء المحافظة والمحافظات المجاورة، خاصة وان المشروع سيبدأ على مساحة 10 آلاف فدان ومن المستهدف أن يَصْل بعد ذلك الى 50 ألف فدان .

وأضاف ” عشماوى” انه يوجد مشروع شبيه لهذا المشروع الذى سيتم تنفيذه فى محافظة الوادى الجديد في كل من اليونان والبرازيل ،كما سيتم انشاء مركز زراعي تعليمي لأول مره بمحافظة الوادى الجديد ،لتعليم صناعة المنتجات وكذلك كيفية زراعة الموالح والفاكهة بأساليب علمية حديثة ، مما سيساعد على زيادة معدلات الإنتاج ،الامر الذى سينعكس أيضا بشكل ايجابى على زيادة حجم الصادرات للخارج ،لافتا الى انه سيتم انشاء نفس المنطقة اللوجستية بمحافظة البحيرة باستثمارات اجنبية أيضا لنفس الشركة اليونانية على مساحة 516 فدان قابلة للزيادة الى 2000 فدان .

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية قد نجحت على مدار العامين الماضين فى انشاء العديد من المناطق الوجستية والتجارية بالمحافطات المختلفة ،حيث تم انشاء 18 مشروع ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل ،كما انه جارى طرح فرص استثمارية جديدة وانه قبل عاملين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات .