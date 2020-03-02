“جنايات القاهرة” :الإعدام شنقاً لـ”هشام عشماوي” و36 آخرين بقضية “أنصار بيت المقدس”

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقاً للإرهابي هشام عشماوي و 36 آخرين، وذلك في قضية “أنصار بيت المقدس”، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية على 22 متهماً لوفاتهم.صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس “الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.