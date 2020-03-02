عمرو غلاب: مصنع بنجر السكر بملوى نقلة نوعية في صعيد مصر

كشف النائب عمرو غلاب، تفاصيل زيارة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لموقع إنشاء مصنع بنجر السكر بملوى، “أكبر مصنع في العالم لبنجر السكر”.

وأكد غلاب، أن المحافظ برفقة جمال الغرير، رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية للمواد الغذائية، وإسلام سالم، العضو المنتدب لشركة القنال للسكر، تفقد البنية الأساسية للمشروع من طرق ومحطات الكهرباء، وكافة المرافق الخاصة بالمشروع، وكذلك أكبر صومعة في العالم لتخزين السكر.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء مصنع بنجر السكر بملوي دفعة قوية للاقتصاد القومي بصفة عامة، ولاقتصاد محافظة المنيا بشكل خاص، لما ستشهده المنطقة من زيادة في حركة التجارة، وتوفير المزيد من فرص عمل.

ولفت النائب، إلى أن العمل داخل المصنع يسير على قدم وساق، من خلال تطوير الطرق لتسهيل عمليات نقل البنجر من المزارعين إلى المصنع، فضلا عن تجهيز الأماكن الخاصة بإقامة العاملين لتوفير سبل الراحة على أعلى مستوى.

وأكد أن كافة التجهيزات على أرض الواقع تستهدف وجود مشروع متكامل لعمل نقلة نوعية في صعيد مصر وتحديدا محافظة المنيا ومركز ملوي على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن المحافظ أشاد بالمشروع وسرعة الإنجاز في تنفيذه، كما وعد بتذليل أي عقبات أو عراقيل قد تواجه استكمال تنفيذ المشروع.