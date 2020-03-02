فى تقرير تلقاه رئيس الوزراء من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة:التعامل مع حالة مشتبه بها لسيدة دنماركية ونتائج العينات جاءت سلبية للكورونا و للإنفلونزا

متابعة لأى مستجدات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفورى مع أى حالات يشتبه فى اصابتها بفيروس “كورونا” (COVID-19)، تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، حول حالة اشتباه اصابة فيروس “كورونا” تم حجزها بحميات امبابة.

وخلال التقرير، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فيما يخص البلاغ الوارد إلى قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان بتاريخ 1/3/2020 بشأن وجود حالة لشخص أجنبي يعانى من أعراض ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب بالحلق وسعال مقيمة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، فقد قام الفريق الوقائى بالوزارة بالتوجه لمقر سكن الحالة، وتحويلها إلى مستشفى حميات إمبابة.

وأضاف الدكتور علاء عيد أنه تم على الفور تشكيل فريق من الطب الوقائى بالمحافظة، وعمل التقصى الميدانى للحالة وتبين أنها لسيدة دنماركية، تدعى بيتينا ستابيل (46 عاما)، وصلت إلى مطار القاهرة يوم الجمعة بتاريخ 28/2/2020 قادمة من البرتغال، وقامت بعمل ترانزيت بدولة ألمانيا، وهى الان تقيم بمنطقة المهندسين بالجيزة، وقد ظهرت عليها أعراض ارتفاع درجة حرارة والتهاب بالحلق وسعال بتاريخ 29/2/2020 ، وتم تحويلها من قبل الفريق الوقائى بوزارة الصحة إلى مستشفى حميات امبابة، وتم توقيع الكشف الطبى وتطبيق تعريف الحالة عليها والتشخيص المبدئى اشتباه الإصابة بفيروس “كورونا” (COVID-19)، كما أنه تم عمل أشعة على الصدر، ولا يوجد أى علامات التهاب رئوى بالأشعة، كما تم سحب عينة مزدوجة من الحلق والأنف ومزرعة بصاق وعينة سيرم من الحالة، وإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص، وأكد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان على أن نتائج العينات جاءت سلبية للكورونا وسلبية للإنفلونزا.