د. هالة زايد:الصين قدمت لمصر الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، أن الصين قدمت لمصر الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الصينية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الوثائق والتي تعد خلاصة التجربة الصينية في التعامل مع الفيروس. وأضافت «زايد» خلال لقائها نائب رئيس البرلمان الصيني في قاعة الشعب الكبرى، والقائم بأعمال وزير الصحة الصيني، في زيارتها للصين بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الصين قدمت هدية للشعب المصري عبارة عن ألف جهاز كاشف لفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزيرة إنها تشاركت مع المسئولين الصينيين الخبرات والبيانات بشأن التعامل مع كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات في مصر. وقالت الوزيرة إنها حملت رسالة تضامن من الرئيس السيسي والشعب المصري إلى القيادة الصينية والشعب الصيني. وأكدت على الثقة التامة في قدرة الصين على تجاوز هذه المحنة والسيطرة على هذا الوباء في أقرب وقت. وذكرت الوزيرة أنها قدمت دعوة للجانب الصيني لحضور الملتقى العربي الصيني في مجال الصحة الذي سيعقد في القاهرة خلال الفترة المقبلة. وأكدت د. هالة زايد على أن مصر من أوائل الدول التي استجابت إلى لتعليمات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع كورونا، مشيرة إلى أن مصر لم تفرض حظر سفر على أي دول لأن المنظمة لم توصي بذلك حتى الان. من جانبه قال السفير محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين، أن زيارة الوزيرة إلى الصين لاقت ترحيبا كبيرا سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي. وأشار إلى أن أهمية الزيارة تكمن في كونها الزيارة تعد الأولى لوزير صحة منذ بداية الأزمة. وقال السفير إن استقبال الوزيرة في قاعة الشعب يعكس الاحتفاء الكبير من جانب الحكومة الصينية لهذه الزيارة.