المالكي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

يتوجه وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، مساء اليوم الثلاثاء، الى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المزمع عقدها يوم غد الاربعاء في مقر الجامعة.

وسيناقش المجلس أبرز التطورات على الساحة العربية والاقليمية، بالاضافة الى الانتهاكات الاسرائيلية في القدس واستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية والاستيطان غير القانوني وغير الشرعي والأسرى واللاجئين ، والأونروا ، والتنمية ، ودعم موازنة دولة فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتأكيد على رفض جميع قرارات الادارة الأمريكية أو أي قرار من أي دولة يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس واعتبارها باطلة وغير قانونية ، وتشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.