طلاب الهندسة الإلكترونية بمنوف يبتكرون روبوت للحجر الصحي لمواجهة عدوى فيروس كورونا

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن عميره عميد الكلية على هامش احتفال كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف احتفالها باليوبيل الذهبي.. اختراع طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإلكترونيات الصناعية والتحكم روبوت للحجر الصحي يساعد في منع انتشار عدوي فيروس كورونا أو أى عدوى أخرى بين المصابين والأشخاص الأصحاء، حيث يتم التحكم به عن طريق شاشة تعمل باللمس وتحديد مسار خاص بالروبوت مزود بجهاز مناداه بالصوت برقم غرفة المريض لارسال الأدوية والعلاج، وإضافة شاشة للمريض للتواصل مع الأطباء في حالات الطوارئ.

ضم الفريق الطلاب: محمود صلاح محمد، احمد محمد شحاته، احمد علاء ابو السعود، هشام ياسين انور ، محمد سيد عبد الرحمن، المشروع تحت إشراف الدكتور سامح عبد الحليم والدكتور علاء خليفة.