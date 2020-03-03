كما إنفردت “الأهالي” :الطيار رشدى زكريا رئيساً للشركة القابضة لمصر للطيران

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قراراً بتكليف الطيار محمد رشدى زكريا ، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، خلفًأً للطيار أحمد عادل ، الذى قام الوزير بتوجيه الشكر له على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه المنصب .جدير بالذكر أن الطيار رشدي زكريا هو قائد طراز ثقيل ( بوينج 777) وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركه سمارت للطيران وقبلها رئيس مجلس إدارة شركه مصر للطيران الخطوط الجوية .

وكانت “الأهالي” قد نشرت منذ قليل أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى وافق على اعتذار الطيار احمد عادل عن الاستمرار فى رئاسةالشركة القابضة لمصر للطيران والذى تقدم به منذ دقائق ..وقالت :”وتجرى حاليا مباحثات داخل وزارة الطيران المدنى لاختيار الرئيس الجديد للشركة والذى من المرجح أن يكون الطيار رشدى زكريا، رئيس شركة سمارت السابق وشركة الخطوط الجوية الأسبق.”