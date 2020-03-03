حملات للتوعية الوقائية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة اقامة حملات توعية للوقاية من الامراض الفيروسية المعدية خاصة فيروس كورونا من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة بمواقعها في مختلف ربوع مصر وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء .

قالت عبد الدايم أن هذه الحملات تاتي انطلاقا من دور وزارة الثقافة في نشر الوعي بمختلف صوره داخل المجتمع ، واضافت أن القوى الناعمة تعد احد اهم الوسائل المؤثرة في الحياة واسلوب فعال لاطلاق الرسائل الايجابية ، مشيرة انها تؤكد تكاتف المؤسسات الوطنية لتحقيق صالح الوطن وابناءه.