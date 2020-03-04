ملف من المحافظات ..القطن من الأفراح إلي الانهيار: مبادرة رئاسية للتشجيع علي زراعة القطن لمواجهة عزوف الفلاحين

المزارعون: يهجرون زراعته لصالح الخضار والفاكهة

مطالب بتوفير أصناف متوسطة وقصيرة التيلة لمواكبة احتياجات السوق المحلي

تكلفة جني الفدان 5000 جنيه وسعر القنطار 1800 جنيه!

ارتفاع الأجور والأسمدة والمبيدات وتراجع الدعم أدي لانهيار زراعته

أعد الملف ألفت مدكور وشارك فيه من الإسكندرية أحمد سلامة وعلاء حسن سوهاج إبراهيم عبد الرؤوف الشرقية محمد يعقوب الفيوم أحمد حسن أسيوط سويفي رشدي وعبد الراضي موسي ومن القليوبية رشا عبد اللاه:

كان أهل الريف ينتظرون موسم زراعة القطن وجمعه بفرح شديد لقضاء ديونهم وتزويج أبنائهم وبناء منازلهم من عائدات بيع المحصول بينما يتجه البعض الآخر من مزارعيه إلى ادخار المال لأداء فريضة الحج أو شراء المواشى والأراضي الزراعية .

لكن تخبط القرارات الزراعية وانتهاج بعض الوزراء لسياسات زراعية عشوائية دون دراسة، كانت السبب الحقيقي لاختفاء الذهب الأبيض من بعض المحافظات وتحولها إلي زراعة الخضر والفاكهة ، ووصل الذهب الأبيض حاليا إلي نفق مظلم بعد أن كان يتربع علي عرش الزراعة المصرية سنوات طويلة ويعد المحرك الرئيسي لمؤشر البورصة في الماضي.

كما كان للقرار الذي اتخذه يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بإلغاء نظام الدورة الزراعية تأثير كبير علي أزمة القطن .. وتعجز الحكومة حاليا عن تنفيذ سياسة تسويقية جادة للمحصول وشراء القطن من المزارعين بأسعار مجزية تحاول بها إنقاذه من كبوته التي دامت خلال السنوات الأخيرة.

لكن في ظل المبادرات الرئاسية والمحاولات الجادة لتشجيع الفلاحين علي زراعة القطن هل يستعيد الذهب الأبيض مكانته بين المحاصيل الرئيسية المصرية ليتربع علي العرش مرة أخري ؟! هل ستتبني الحكومة سياسة تسويقية تحقق ربحا للمزارعين البسطاء في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة .

الشرقية: انخفاض الأسعار وندرة المياه

محافظة الشرقية كانت من أهم المحافظات في زراعة القطن المصرى طويل التيلة أصبحت خالية تماما منه مما يؤكد فشل الحكومات المتعاقبة فى وضع سياسات تواجه الأزمة وتشجع زراعة القطن لدى الفلاح .

يذكر محمد عبده ندا من قرية الحجازية أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف الفلاح المصري عن زراعة القطن وهي انخفاض سعر القطن وقلة الأيدي العاملة اللازمة لجني المحصول مما أدى إلى ارتفاع الأجور وانتشار الأمراض والآفات التي تتسبب في انخفاض المحصول وندرة المياه واختفاء الأصناف طويلة التيلة وأيضا ارتفاع أسعار نقل المحصول إلي المجمعات التي يشون بها المحصول نظرا لبعدها عن القري.

يقول محمد عبده: “منذ خمسة عشر عاما لم نحصل علي نصف المقابل الذي تتكلفه زراعة القطن والمصاريف عالية جدا وعائد المحصول منخفض لا يحقق أي مكاسب” مستكملا: قريتي الحجازية ومنشأة أبو عامر التابعتين لمركز ومدينة الحسينية بهما ما يقرب من ألفى فدان ولم أر نبات القطن بها منذ أكثر من عشرين عاما لانصراف المزارعين عن زراعته في ظل غلاء مستلزمات الإنتاج واتجه المزارعون إلي زراعة القمح والأرز والذرة لتوفير احتياجاته الأسرية ثم بيع الفائض.

أما إبراهيم العايدى من قرى بلبيس، يشير إلي أن قنطار القطن كان يباع بــ 1000 جنيه وإنتاجية الفدان كانت تتراوح من ستة إلي ثمانية قناطير وكان هناك طلب علي القطن من الحكومة والأيدي العاملة متوفرة وغير مكلفة، لكن الآن ينتج الفدان قنطارين فقط لان الأصناف الموجودة حاليا يزيد طول ساقها ويقل إنتاجها بمعني أن عود القطن ممكن يكون طوله متر ولا ينتج لوزات.

وشدد علي ان غياب الإرشاد الزراعي وإشراف المديريات الزراعية علي المحاصيل جعل الأمور تسير بشكل عشوائي كل فلاح يقوم بشراء التقاوى التى يريدها من خارج الجمعيات وقد تكون غير مطابقة للمواصفات أو الأصناف التي تزرع في مصر.. لافتا إلي أن ذلك يحدث في ظل ان الأصناف المتوفرة في الجمعيات الزراعية تعطى أنتاجا منخفضا.

ويرجع اشرف محمد متولى من قرية بهنباى مركز الزقازيق، انصراف المزارعين عن زراعة القطن الى غلاء أسعار الأسمدة حيث يحتاج الفدان الي 2000 جنيه سماد فقط ومثلها مبيدات مقاومة للآفات بخلاف المقاومة اليدوية ونقاوة الحشائش والرى التى تزيد على 1500 جنيه للفدان ثم ينتج الفدان ثلاثة قناطير يتم بيعها بسعر ثلاثة آلاف للقنطار فيكون ناتج الفدان بعد المصاريف 1500 وهو عائد الفلاح من زراعة القطن وهو مبلغ زهيد جدا وغير مشجع علي زراعته.

وطالب عيد، بالتزام الحكومة بشراء القطن من المزارعين وان تتكفل الحكومة بصحة الفلاح ورعاية أولاده صحيا وان تقوم ايضا الدولة بالتأمين على الفلاح حتى يكون له معاش يؤمن شيخوخته حتى يلتزم بالزراعة والانتاج ولا يهجرها لمهن غير منتجة.

الإسكندرية.. عزوف عن زراعته

امتنع مئات الفلاحين فى قرى ومزارع الإسكندرية، عن زراعة القطن الموسم الحالى بسبب خسائر العام الماضي، والأسعار غير العادلة ويشتكي الفلاحون من عدم وجود مشترين له وتخلي الحكومة عنهم وتركهم فريسة للتجار مما يعرضهم لخسائر فادحة.

يقول أمين محمد المراقب الزراعى بقرى البنجر غرب الإسكندرية، إن المساحة المزروعة بالقطن لا تتعدى 7% من الرقعة الزراعية بقطاع مريوط والنهضة وابيس والقي بالمسئولية علي الدولة لأنها رفضت تحديد سعر إردب القطن قبل زراعته وأرجأته لنهاية المحصول مما تسبب في عزوف الفلاحين عن زراعته لعدم تكرار الخسائر.ويضيف أمين، أن متوسط تكلفة زراعة فدان القطن من تجهيز وحرث الأرض وري ومصاريف سماد وتقاوي ومبيدات وأيدي عامله وجني المحصول، تصل إلي نحو 12 ألف جنيه تقريبا، حيث إن جني الفدان الواحد، يحتاج إلي 50 عاملا في كل مرة، أجر العامل 100جنيه أي يحتاج نحو 5 آلاف .

وذكر مهندس حسن حماد صاحب مزرعة “أن فدان القطن ينتج من 5 إلى 7 قناطير، وسعره 2100 جنيه للقنطار، هو رقم مخيب للآمال ويأتي بخسائر كبيرة للمزارعين وينذر بمستقبل مجهول لزراعة القطن في ظل تدني أسعار تسويقه وتخلي الحكومة عن شرائه، رغم وجود المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، وتمسك المسئولين وإصرارهم علي سياسة الشراء بمتوسط السعر العالمي.

وأرجع حماد، تدهور محصول القطن إلى الفشل في التسويق ووجود فائض كبير من للعام الماضي وتخلي الحكومة عن استلام المحصول.

ويضيف أيضا أن لجنة الزراعة فى مجلس النواب قد طالبت الدولة بدعم مزارعي القطن بمبلغ 700 جنيه للفدان لتعويض الخسائر التي لحقت بالفلاحين العام الماضي ولم يأخذ به.

ودعا المهندس صبرى أبو طالب صاحب مزرعة، إلى مؤتمر بمنطقة البنجر لإحياء زراعة القطن.

يضيف احمد سمير “مزارع” لا يوجد بابيس زراعة لمحصول القطن هذا العام لان مستلزمات الزراعة من سماد وبذور وأجور عمال عالية جدا والسعر اللى بتحدده الدولة لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج لذلك يضطر الفلاح إلي زراعة الخضراوات والفواكه التي تدر ربحا أكبر.

أسيوط: الدولة تستلم ربع الكمية

قال حسين عبد المعطى نقيب الفلاحين بأسيوط، إن محصول القطن تعرض لضربة قاسمة فقد تقلصت المساحة المزروعة به فى عام 2005 من 27500 فدان حتي وصلت إلي 4500فدان في 2018 لافتا إلي أن الدولة استلمت ربع الكمية وتركت باقى المحصول للفلاح عرضة للتلف مما تسبب في عزوف الفلاحين عن زراعته تماما هذا العام.

وأضاف “عبد المعطى” أن الحكومة حددت سعر القطن هذا العام بــ 1400جنيه للقنطار الواحد مما أثر تأثيرا مباشرا فى حجم المزروع منه هذا العام، مشيرا إلي أن نقابة الفلاحين بأسيوط تقدمت بتوكيل عن خمسين فلاحا إلى مجلس النواب2020 وتم مقابلة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وهشام المصرى نائب ورئيس لجنة الزراعة والوكيل مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة وسهير الحادى نائبة أسيوط لمناقشة وتحديد سعر المحاصيل قبل زراعتها ومنها محصول القطن.

وطالبت النقابة، بأن تكون المبيدات تحت إشراف وزارة الزراعة وإدارة البحوث الزراعية للتأكد أن تلك المبيدات فعالة وأن تصرف من الجمعيات الزراعية مباشر حتى لا يقع المزارع فريسة استغلال التجار والسوق السوداء .

سوهاج: تراجع مستمر

كانت محافظة سوهاج في مقدمة محافظات مصر في زراعة القطن وكان مصدر دخل رئيسي لكثير من الأسر حتي لقب بالذهب الأبيض لما له من استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة بالزراعة.

ولكن زراعة القطن شهدت فى الآونة الأخيرة تراجعا غير مسبوق حيث أحجم كثير من الفلاحين عن زراعته لارتفاع تكلفة الزراعة وتضاعف أسعار الأسمدة وزيادة تكلفة الأيدي العاملة في عملية الجني حيث تتم يدويا وقلة العائد منه نتيجة تعرضه للإصابة بالحشرات وحاجته إلى الرش لمقاومة الآفات وإهمال الدولة في رعاية ومكافحة إصابة الزراعات فضلا عن اعتماد المصانع على القطن متوسط وقصير التيلة وهما صنفان لا تتم زراعتهما فى محافظة سوهاج حيث تنتج قطن طويل التيلة.

يقول احمد علي مزارع، إن موسم زراعة القطن كان يحول القرية السوهاجية إلى خلية نحل حيث تحتاج زراعته إلى عمالة كثيفة كانت تستوعب عددا كبيرا من الأسر الفقيرة من التى تلحق أبنائها وبناتها للعمل باليومية فى زراعة القطن وأعمال المقاومة و مكافحة دودة القطن، بالإضافة إلى جمع المحصول فكانت توفر الكثير من فرص العمل للأسر الفقيرة وتعينهم على مصروفات المعيشة أما الآن فغالبية شباب القرى بلا عمل يقضون معظم أوقاتهم على المقاهى وفي الطرقات.

ويشير محمد خلف، إلي أن موسم جنى القطن كان يسمي موسم الافراح حيث كان يعتمد عليه الفلاحون في مناسباتهم الاجتماعية كالزواج وتجهيز العرائس نظرا لارتفاع الأرباح التى تعود عليهم عقب بيع المحصول وكان كثير من الأسر السوهاجية تستفيد من حصيلة بيع القطن فى اداء فريضة الحج والعمرة خلال الثلاثين عاما الماضية واستكمال بناء المنازل وشراء المواشى والاراضى الزراعية.

ويندد سيد محمود، بما آلت اليه زراعة القطن فى سوهاج من تردى حيث أحجم غالبية المزارعين عن زراعته لارتفاع تكلفته خاصة بعد رفع الدعم عن مزارعى القطن واتجه غالبية المزارعين إلى زراعة الخضر والفاكهة والحبوب التى لا تحتاج الي عمالة كثيفة وتحقق إرباحا عالية بالإضافة إلى اتجاه المزارعين إلي زراعة القمح لسد احتياجات الأسرة بدلا من شراء الدقيق من البقالين.

ويوضح سيد، أن الأصناف التى تتم زراعتها بسوهاج هى القطن طويل التيلة وفى الفترة الأخيرة امتنعت المصانع عن شراء هذه النوعية لآن الآلات الحديثة تعتمد على القطن متوسط وقصير التيلة والذى يتم استيراده من الخارج مما نتج عنه تكدس القطن عند المزارعين.

ويطالب المسئولون وزارة الزراعة بتوفير أصناف متوسط وقصير التيلة لزراعتها لمواكبة السوق واستلام المحصول منهم حفاظا على زراعة القطن من الانقراض.

وأكد العديد من مهندسي الزراعة، أن أراضي محافظة سوهاج من أجود الأراضي لزراعة القطن ويحقق إنتاجا عالي الجودة ولكن ما توفره المديرية من مستلزمات قليل جدا علاوة على أن ثمن توريد القطن في المواسم الماضية كان بالنسبة للمزارعين غير مجز. مشيرا إلي انه حتى الآن لم تعلن المديرية عن استعدادتها لزراعة القطن الموسم القادم.

الفيوم.. مواصفات عالمية

وتبلغ المساحة المزروعة بمحصول القطن بمحافظة الفيوم هذا العام 18561 فدانا وقد أنهالت علي الفلاحين وعود كثيرة من قبل الحكومة بخطة تسويق الجديدة للمحصول حتي لا يتعرضوا لازمة العام الماضي، إلا أن معظم المزارعين رفضوا زراعة القطن هذا الموسم لما تكبدوه من خسارة كبيرة سابقا.

يقول مصطفى محمد أمين (مزارع ) بعزبة سلطان مركز إطسا، ان الحكومة تضع مواصفات عالمية لاستلام القطن من المزارعين منها تعبئته في أكياس خيش جديدة ودوبارة قطنية وغلق الأكياس بمواصفات فنية عالية مما يكلف مبالغ باهظة فى والعائد المادي ضعيف وغير مشجع.

يلفت مصطفى، إلي أن زيادة عدد الوسطاء في بيع المحصول يقلل العائد المادي للمزارع مناسب مستكملاً: أن عدم استلام معظم الأقطان وتأخر صرف المستحقات في العام الماضي زاد غضب المزارعين من الشركة القابضة لشراء كامل المحصول، مشيرًا إلى أن عام 2020 قد شهد انخفاض نسبة زراعة القطن، لعزوف المزارعين عن زراعته نظرًا للخسارة الكبيرة التي لحقت إضافة لغموض مصير أقطان قطن الوجه البحري والتي تزيد على 200 ألف فدان.

القليوبية.. ندوات إرشادية لزيادة المساحة

كان موسم جني وبيع القطن رمزا للخير بمحافظة القليوبية، لكن الحال تبدل كما يقول أبو سريع الصعيدي مزارع : فجأة ودون سابق إنذار تبدلت زراعة القطن بزراعة المحاصيل الزراعية بعد إلغاء نظام الدورة الزراعية التي كانت تلزم المزارعين بزراعة القطن مقابل ضمان تسويقه بأسعار تحقق ربحا تغطي نفقات زراعته وتحقق مكاسب للمزارعين .

وأضاف شحتة محمد، أن زراعة القطن مكلفة جدا في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة كالري والعمالة والتقاوي والمبيدات وفي النهاية نفاجأ بتسعيرة الحكومة التي لا توازي تكاليف الزراعة ونضطر للبيع للتاجر الحر بالسعر الذي يحدده ، وأشار الي ان تسعيرة الحكومة في العام الماضي كانت 2600 جنيه للقنطار بينما ارتفعت تسعيرة التاجر الحر إلي 3000 جنيه للقنطار ولذلك عزفنا عن زراعته التي لا نجني من ورائها سوي الخسارة الفادحة.

ويبين طه مدبولي، أن تكلفة زراعة فدان القطن تتجاوز 6000 جنيه وتستغرق زراعته في الأرض تسعة أشهر وأنهم عزفوا عن زراعة القطن بعد الخسارة الفادحة التي لحقت بهم العام الماضي .

وأكد هادي عيد مزارع، أنه قرر زراعة ثلاثة أفدنة يمتلكها بالقطن بعد تعهد الجمعية الزراعية بالقرية بتقديم الدعم والمساعدة في زراعته، من خلال تجهيز الأرض وصرف التقاوي مجانا وتوفير المياه البحرية أو المواسير الإرتوازية للري وذلك تفعيلا للمبادرة الرئاسية لتشجيع الفلاحين لزراعة القطن .

وطالب عيد، بأن تضع الحكومة تسعيرة عادلة منصفة للفلاحين تعوضنا عن الخسائر التي تكبدناها في الأعوام السابقة .

من جانبه قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المديرية تعقد ندوات إرشادية أسبوعية بمشاركة مديري الإدارات الزراعية ومديري الجمعيات من خلال لجان الإرشاد والمكافحة وذلك لحث المزارعين بأهمية زراعة القطن والسعي لزيادة مساحة زراعته بالمحافظة، حفاظا علي خصوبة التربة وتفعيلا للمبادرات الرئاسية والمحاولات الجادة لاستعادة مكانة الذهب الأبيض علي العرش مرة أخري، وذلك من خلال التواجد مع المزارعين ومتابعة عملية الزراعة وحل أي مشاكل أو عقبات أمام زراعة القطن.

وأشار زايد، إلي توافر التقاوي والبذور والمبيدات ومستلزمات زراعة القطن بالجمعيات الزراعية، حيث تختص محافظة القليوبية بزراعة بذرة (جيزة86) وذلك لملائمة هذه البذرة مع طبيعة المناخ .

وأوضح وكيل الوزارة، أن استرجاع نظام الدورة الزراعية التي ألغاها يوسف والي وزير الزراعة الأسبق هي الحل الأمثل لعودة منظومة القطن إلي مكانتها، فالدورة الزراعية تجبر الفلاحين علي زراعة مساحة معينة والوزارة تضمن تسويقه مسبقا بتسعيرة تتلاءم مع التكلفة الإنتاجية للفدان، مؤكدا توقعاته بزيادة مساحة زراعة القطن بالمحافظة هذا العام عن العام الماضي الذي تقلصت مساحته الي 17 فدانا فقط .