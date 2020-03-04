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مواطنة من قنا :أناشد وزير الداخلية للإعلان عن أسباب القبض على زوجي

كتب جريدة الأهالي
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تم القبض على زوجي محمد حامد سليمان محمد من مركز قوص قنا من محل عمله بفندق الغرباوي شارع عبد العزيز بالموسكي القاهرة يوم 11/2/2020 وحتى الآن لم يتم الاستدلال على مكان احتجازه علماً بأن الحكم الذي أدين فيه تم الاستئناف عليه وجلسته في 30/5/2020 ولا نعلم لماذا تم القبض عليه حتى الآن .
نناشد وزير الداخلية التحقيق في الواقعة وإعلان أسباب القبض عليه ومكان احتجازه.
زوجته
بسنت محمد أحمد محمود
شارع طريق النصر ـ قوص ـ قنا

جريدة الأهالي
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