مواطنة من قنا :أناشد وزير الداخلية للإعلان عن أسباب القبض على زوجي

تم القبض على زوجي محمد حامد سليمان محمد من مركز قوص قنا من محل عمله بفندق الغرباوي شارع عبد العزيز بالموسكي القاهرة يوم 11/2/2020 وحتى الآن لم يتم الاستدلال على مكان احتجازه علماً بأن الحكم الذي أدين فيه تم الاستئناف عليه وجلسته في 30/5/2020 ولا نعلم لماذا تم القبض عليه حتى الآن .

نناشد وزير الداخلية التحقيق في الواقعة وإعلان أسباب القبض عليه ومكان احتجازه.

زوجته

بسنت محمد أحمد محمود

شارع طريق النصر ـ قوص ـ قنا