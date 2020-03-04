“اهالي الوراق”: لسنا ضد التطوير وعلى الدولة تعويضنا بشكل عادل

كتبت : فاطمة يحيى

سيطرت حالة من الترقب والحذر على أهالى جزيرة الوراق، وذلك بعد ان اعلنت وزارة الاسكان انها تعتزم بناء مجتمع عمرانى جديد على ارض الجزيرة .

ففى الوقت الذى تسعي فيه الدولة الى تطوير المنطقة وإقامة استثمارات عليها أسوة بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو بوسط البلد بمشاركة الاهالى، الا ان اهالى الجزيرة اكدوا بانه لا احد تحدث معهم او عرض عليهم خيارات كما حدث مع اهالى مثلث ماسبيرو والتى تشمل إما سكن بديل او تعويض مادى او سكن مؤقت والعودة بعد التطوير.

وقال احمد عبد المنعم “من المقيمين بالجزيرة “ان اهالي الجزيرة ليسوا ضد التطوير من اجل تحسين الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية، ولكن على الدولة تعويضهم بشكل عادل، فمن غير المعقول أن تقدر الدولة سعر المتر بالف جنيه لتعويض الاهالى فى حين ان سعر المتر فى الوقت الحالى يصل الى 5 و7 آلاف جنيه.

واضاف، ان هيئة المجتمعات منعت اى شخص يقوم بالبناء على ارض الجزيرة تمهيدا لتنفيذ مخططها بتقسيم الجزيرة وخضوعها للتطوير، ويستقر افراد الامن على جانبى المعديات لمنع دخول اى مخصصات تتعلق بالبناء من طوب او زلط او رمل وخلافه.

ولفت الى ان الدولة قد حددت مساحة 450 فدانا لإقامة عمارات سكنية للاهالى من اصل 1550 فدانا مساحة الجزيرة الكلية، وذلك لمن يرغب فى العودة للمكان بعد التطوير ، ولكن حتى الان لا توجد مفاوضات لتحديد رغبات الأهالى .