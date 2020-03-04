الشاعر العراقي هاشم شفيق:الشعر حياة ثانية للشاعر..وتجربة المنفي حررت عقلي ومخيلتي

هاشم شفيق شاعر عراقي مقيم في لندن منذ سنوات طويلة ، يننتمي إلى جيل السبعينات ، صاحب تجربة مميزة في الشعر والترجمة ، صدر له ما يقرب من ثلاثين مجموعة شعرية منها ” قصائد أليفة ” و” أقمار منزلية ” و” صباح الخير بريطانيا ” و” غزل عربي ” و” ورد الحناء ” و” هدئة الهدهد ” و” إعادة نظر” و” التطريز بالكرز” و” الرجل الرومانسي ” و” نقد الحب ” ، هنا حوار معه حول تجربته في الشعرو الترجمة والحياة أيضا.

* كيف ترى رحلتك مع الشعر ؟

** يبدو لي أن الشعر هو حياة ثانية تضاف للشاعر ، وتضيف له سنوات أخرى تتميز بالكتابة والعطاء والإبداع ، بعد هذه السنوات الطويلة التي استمرت لأكثر من أربعة عقود لازلت أكتب الشعر ، وأترجمه وأقرأه أيضاً ، وأعيش حياة شعرية ، ليس لدى عمل وظيفي ، بل متفرغ منذ زمن للقراءة والكتابة ، والشعر يأخذ مني حصة كبيرة على طول مدار السنوات التي تفرغت فيها للكتابة على مدار أكثر من عشرين عاما.

لذلك أعتبر شاعراً غزيراً ، ومنتجاً على طول خط هذا المسار ، وصدر لي في الجانب الشعري أكثر من عشرين ديوانا شعرياً .

صدر لي بحدود ثمانية وعشرين مجموعة شعرية .

ولازلت أكتب الشعر ولدى الكثير من المخطوطات الشعرية .

حين أفرغ من الشعر أذهب للترجمة ، وأكتب في النقد أيضا، وهو عملي المنزل الذي أمارسه لإحدى الصحف العربية في لندن ، وكتابتي في مجال النقد تتنوع ما بين الشعر والقصة والرواية .

هذه الرحلة الطويلة لازلت أقطع طريقها وأحصد الكثير من الكلمات والرؤى لكي أبقى سائراً في هذا الطريق ، طريق العطاء المتواصل ، فالشعر شكلني وأعطاني المزيد من المزايا ، وهي معرفة الآخر ، وسبرغور المجهول ، والتعرف على اللامرئي عبر الخيال الذي يعطي ـ دائماً ـ مساحات كبيرة من الجمال ، ومن خلال هذا الشعر تعرفت على عوالم أخرى ، وطبيعة مختلفة ، وشعوب مميزة ، أعطت للشعر الكثير ، فأنا قارئ نهم للشعر الأجنبي ، وأترجمه ، وهو أيضاً يضعني في مصاف الخيال ، والتحليق نحو الأباعد ، ويضعني ـ أيضاً ـ في سبيل الحلم والتخيل الذي لا ينفك يعطي المزيد من الأحلام ، والتصورات والرؤى الجمالية .

رؤى مختلفة

* في تجربتك الشعرية نجد حالة من التجريب الدائم عبر الشكل والرؤى أيضاً ـ ما منابع ذلك ؟

** الثبات حالة ضدية ، للشعر الحقيقي والأصيل ، الشاعر المتطلع والمستشكف والعارف بخبايا وأسرار العملية الشعرية عليه أن يجرب الأشكال والمضامين والبني الجمالية المختلفة التي تهتم بالفن الشعري .

من هنا أجدني أميل إلى التجريب الدائم وعدم الوقوف في محطة معينة ، أنا بطبيعتي دائم التحرك والسفر ، بمعنى استكشاف العوالم الجديدة والرحلات ، وهذا ما يدفعني إلى الابتكار والتجديد في عملي الشعري ، ولكن الثابت وخلخلة المستقر ، من أجل الوصول إلى عمل مختلف عما قدمته في السابق .

لذا تراني أكتب جميع الأشكال الشعرية ، في بداية حياتي كتبت القصيدة العمودية ، وقصيدة التفعيلة . وأيضا كتبت قصيدة النثر .

ديواني الكبير الذي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب حمل ثلاثة دواوين شعرية من قصيدة النثر ، والديوان الرابع في المختارات “: كم كنت غريباً ” ينتمي لقصيدة التفعيلة ، حتى ديواني الأخير الذي صدر عن دار أروقة ” هذا العام هو ديوان قصيدة نثر ، يحتوي على أربعة وعشرين جزءاً .

وهو قصيدة طويلة نثرية تتحدث عن العلاقات العاطفية ، وتحمل طابعاً ” إيروتيكيا” تتحدد بعلاقة الرجل مع المرأة .

تجارب متنوعة

* عايشت أحداثاً متعددة مر بها الوطن العربي ، ومنها حصار بيروت ، كما عايشها عدد من المثقفين ، والمبدعين العرب ، كيف ترى هذه التجربة ؟

** الحقيقة الآن بعدما ظهر بما سمى بصفقة القرن نحتاج ـ الآن ـ تحديداً إلى ” كومونة الفكهاني” تلك التي جمعتنا يوماً ، وكنا آنذاك شباباً ندافع فيها عن الحقوق الفلسطينية المستلبة ” كنا مجموعة من الشعراء والكتاب والأدباء العرب نحمل هذا المعني الإنساني الكبير بقلوب شجاعة وأرواح متقدة ، وضمائر صافية ، كانت تتحدى القيم الفاشية ، التي كانت تتحكم آنذاك بالواقع العربي ، وبالأخص سياسة العدو الإسرائيلي أيام حصار بيروت عام 1982 ، في تلك السنوات التي حاول العدو الإسرائيلي أن يقدم نموذجاً متقدماً للنازية بمحو مدينة بيروت وقصفها المتواصل الدائم واليومي ، لحظتها كنت أعمل في إذاعة الثورة الفلسطينية ، وكانت الإذاعة تقصف يوميا بالصواريخ مما أدى لإصابة المباني التي كنا نقيم فيها عدة مرات ، مما جعلنا ننتقل كل يومين أو ثلاثة ، من مكان إلى مكان ، حتى انتقلنا إلى منطقة ” الحمراء”.

كان هناك مجموعة من الأدباء من مصر والعراق وفلسطين واليمن وطبعاً من لبنان أيضا ، حتى من التونسيين كان هناك مبدعون تونسيون .

إنها تجربة عظيمة وياليتها تتكرر مرة أخرى .

لكن في هذا الزمن العربي المتردي ، باتت المسألة في حكم النهاية ، بسبب ما نراه من بعض مواقف الدول العربية التي ساندت هذا القرار المجحف خاصة بعض دول الخليج العربي .

لكن يقظة الشعب العربي وضمير العالم المتمثل في البلدان الأوربية مثل بريطانيا ، وفي بعض المواقف المعارضة في أمريكا ، رفضت هذه المواثيق الجديدة التي وضعها شخص لا يفقه التاريخ العربي جيداً .

المكان الأول

* يشكل المنفي حالة خاصة عندك ، حيث الرحيل من مكان إلى مكان بعيداً عن المكان الأول وهو العراق ، ماذا أخذ منك المنفي ، وماذا أعطاك ؟

** المنفي حررني وأضاءني وجعلني أنبذ القيود والأشكال تفرضها المجتمعات البطريركية والسلطات والنظم السياسية القامعة لشعوبها .

المنفي حررني من كل ذلك رغم الصعوبات التي عشتها في منفاي الذي امتد لأكثر من ثلاثين عاما.

قلت المنفي أضاءني وحرر عقلي ومخيلتي وأعطاني بعداً أخر ورؤية جديدة للعالم جعلني مطلعاً على كل شئ ولا سيما على الصعيد الثقافي ، وجعلني أيضاً كائناً متسامحاً ومتعاطفاً مع شعوب العالم المضطهدة والفقيرة .

أما المكان الأول فهو مكان الأجداد والطفولة والبراءات الأولى ، لقد تحول بفعل الزمن والحكومات والانظمة المتعاقبة إلى مسرح دموي دائم تعرض فيه شتى فنون وصنوف القهر والتنكيل .

لم يكن العراق هادئاً يوماً ، لم يكن مستقراً طوال أكثر من ستين عاما، منذ الانقلاب ” شباط ” عام 1963 ، منذ ذلك التاريخ والعراق قد تعرض لهزات كبرى ، طحنت هذا الشعب الحضاري ، الذي يمتلك حضارة أولى ، تعرض للتدمير الممنهج على يد الأنظمة المتعاقبة وآخرها النظام الحالي الميلشوي المستبد الذي يتحكم به الغير ، وتأتيه الأوامر من الخارج ، الآن العراق يعيش في فوضى لا مثيل له دمرته ، واستنزفت ثرواته بحكم من يحكمه من اللصوص .

* لك كتابان جديداً مترجمان في الشعر حدثنا عنهما ؟

** الترجمة تضئ عالمي ، ودواخلي وباطني السري وتجعلني أعيش في عالم حلمي مغاير للواقع الذي أعيش فيه ، دخلت هذا النسق منذ مجيئ إلى ” لندن ” وطورت أشكال وأنواع الترجمة التي كنت أحلم بها ، وأحلم أن أترجمها للقارئ العربي ، فقدمت في هذا السباق الشاعر اليوناني ” ريتسولي ” المقرب إلى حساسيتي الشعرية .

وقدمت ” ماتسو باشو ” أستاذ ورائد الايكو الياباني ، ومن ثم ترجمت شعراء آخرين أحبهم وقريبين من ذائقتي الشعرية ترجمت في العام الماضي الشاعرة الرومانية ” نيناكيسيان ” .

والشاعر الأنجليزي اليساري ” د” أدريان ميتشيل ” وهو شاعر يساري يتميز شعره بالدراما الإنسانية ، ومنحاز ـ دائماً ـ كثورة الفقراء في العالم .

وترجمت هذا العام ترجمتان للشاعر البولندي الكبير ” تاد أوش روزيفيش ” ، وهو من الشعراء الكبار في ” بولندا ” وهو مرشح دائم لجائزة نوبل ، وإلى جانبه ترجمتين للشاعر الإنجليزي الويلزي ” دانيل هوز ”

وكنت قبل عامين ترجمت وصدرت عن دار المري ” مائة قصيدة من الشعر الصيني”.

وأنطولوجيا لشعر الايكو الياباني .