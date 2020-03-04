تحية لمنتخب الشباب رغم الهزيمة من السنغال

ودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العرب التي تقام في السعودية بعد خسارته في نصف النهائي امام نظيره السنغالي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل 1/1، ورغم ان المنتخب المصري كان متقدما واهدر ركلة جزاء خلال اللقاء الذي قدم فيه الفراعنة اداء جيدا الا ان الحظ لم يكن حليفهم في هذا اليوم.

وأكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، أن فريقه حقق مكاسب كبيرة من خوض بطولة كأس العرب رغم خروجه من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح على يد السنغال، مؤكدا ان البطولة ساعدته بشكل كبير على تطوير شخصية اللاعبين، وتحقيق الكثير من الإيجابيات الفنية، حيث كان هدفه خلال الفترة الماضية تقديم كرة هجومية شاملة.

واشار ربيع ياسين الى ان الخسارة من السنغال كانت بسبب الإصابات التي كان لها دور كبير في التأثير على الأداء، حيث تعرض الحراس الثلاثة للإصابات قبل الخسارة من السنغال بضربات الترجيح، موضحا منتخب الشباب يمتلك عناصر جيدة بالوقت الحالي، تستحق المشاركة مع أنديتهم في الدوري الممتاز، مثل أحمد عيد وإبراهيم عادل وزياد محمد، كاشفا ان الأجيال السابقة لمنتخب الشباب كانت تجد دعمًا أكبر، ولكن هدفه الأكبر هو بناء منتخب قوي، من خلال وجود جيل جيد.